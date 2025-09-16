Connect with us

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Honda compie un passo storico nel mondo delle due ruote presentando ufficialmente la sua prima moto elettrica di serie: la Honda WN7. Dopo il debutto come concept all’EICMA 2024 con il nome EV FUN Concept, la moto si mostra oggi nella sua veste definitiva, aprendo ufficialmente i preordini sul sito Honda.it.

L’arrivo nelle Concessionarie Ufficiali Honda è previsto per i primi mesi del 2026, con un prezzo fissato a 15.190 euro IVA inclusa. Chi effettuerà il preordine entro il 31 dicembre 2025 riceverà anche una borsa da sella portacavo in omaggio.

La nuova Honda WN7 è stata sviluppata sulle strade europee con l’obiettivo di coniugare innovazione elettrica e qualità costruttiva tipica della Casa dell’Ala. Il design rimane fedele alle linee avveniristiche del concept, ma introduce una sostanza tecnica pensata per un utilizzo quotidiano e dinamico.

La moto è equipaggiata con una batteria fissa agli ioni di litio che garantisce oltre 130 km di autonomia. La compatibilità con lo standard CCS2 permette una ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 30 minuti, mentre tramite wall box domestica da 6 kW è possibile arrivare dal 0 al 100% in meno di 3 ore.

Il cuore della WN7 è un motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW, capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle di una moto termica da 600 cc, con una coppia massima di 100 Nm, più simile a quella di un 1000 cc. Per i più giovani è prevista anche una versione da 11 kW, guidabile con patente A1.

La Honda WN7 pesa solo 217 kg e promette un’esperienza di guida unica grazie alla silenziosità, alla fluidità e all’assenza di vibrazioni, ridefinendo il concetto stesso di piacere in sella.

La moto sarà inoltre equipaggiata con uno schermo TFT da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync, un’interfaccia pensata appositamente per i veicoli elettrici, oltre a un’illuminazione full LED.

Con la WN7, Honda inaugura una nuova era, riversando nella sua prima moto elettrica l’esperienza di oltre 75 anni di innovazione motociclistica e più di 500 milioni di unità prodotte. La filosofia “Be the Wind”, racchiusa nella lettera W del nome, unita alla natura “Naked” del progetto e alla potenza identificata dal numero 7, rendono la WN7 una sintesi perfetta di design, prestazioni ed evoluzione tecnologica.

La presentazione ufficiale di tutte le caratteristiche tecniche complete avverrà a EICMA 2025, ma è già chiaro che la Honda WN7 segnerà un punto di svolta nel mercato delle moto elettriche.

