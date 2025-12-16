Nuova Hyundai BAYON MY26: evoluzione tecnologica e stile moderno per l’Urban SUV

Hyundai presenta la nuova BAYON Model Year 2026, una versione aggiornata del suo Urban SUV compatto che si rinnova nel design, nella tecnologia e nella praticità d’uso, mantenendo al tempo stesso i tratti distintivi che ne hanno decretato il successo sul mercato europeo. Con questa nuova edizione, il marchio coreano consolida una proposta pensata per chi cerca un’auto versatile, efficiente e perfetta per la vita cittadina, senza rinunciare al comfort e alle dotazioni tipiche di un SUV di categoria superiore.

Il BAYON MY26 introduce una gamma ottimizzata e semplificata, con l’obiettivo di offrire maggiore chiarezza e immediatezza di scelta al cliente. Sotto il cofano trova posto la nuova motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologata Euro 6E-Bis, disponibile con cambio manuale a sei rapporti oppure con il cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti. Questa unità promette brillanti prestazioni e bassi consumi, rendendo la vettura ideale tanto per le percorrenze urbane quotidiane quanto per i tragitti più lunghi.

Dal punto di vista estetico, la BAYON MY26 guadagna un look più deciso grazie alla firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e ai paraurti ridisegnati, che donano al frontale una presenza più moderna e riconoscibile. All’interno, la vettura continua a distinguersi per lo spazio a bordo e per il bagagliaio tra i più capienti del segmento, oltre a un’abitabilità migliorata e materiali curati. Il sistema di infotainment con touchscreen da 10,25 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, i servizi connessi Bluelink con aggiornamenti OTA e la dotazione completa dei sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense sottolineano la vocazione tecnologica del modello.

La nuova gamma si articola su tre allestimenti. Alla base si trova la versione XTech, proposta a partire da 22.800 euro, già ricca di dotazioni di sicurezza e comfort, inclusi il quadro strumenti digitale, la navigazione connessa e i principali sistemi di assistenza alla guida come l’anti-collisione frontale, il mantenimento di corsia e il riconoscimento dei limiti di velocità.

Al centro dell’offerta c’è l’allestimento Business, disponibile da 24.200 euro, che aggiunge cerchi in lega da 16”, fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, cluster digitale Supervision da 10,25”, sensori di parcheggio posteriori e luce ambiente, offrendo un equilibrio ideale tra dotazioni e prezzo.

Il vertice della gamma è rappresentato dalla BAYON Excellence, proposta a partire da 27.600 euro. Questa versione include ulteriori elementi di comfort e tecnologia come i fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico, sistema Smart Key con Start Button, caricatore wireless per smartphone, presa USB posteriore e retrovisore interno elettrocromico. Non mancano dispositivi avanzati come lo Smart Cruise Control e i sensori di parcheggio anteriori, che completano un set di dotazioni degno delle categorie superiori.

“Con il Model Year 2026, BAYON riafferma con decisione la propria identità grazie a una gamma ottimizzata, un’offerta semplificata e un posizionamento pensato per offrire al cliente massima chiarezza e valore immediato,” sottolinea Hyundai nella presentazione del nuovo modello.

BAYON MY26 conferma così la strategia del marchio coreano, che punta ad ampliare la propria offerta SUV con prodotti sempre più efficienti e tecnologicamente avanzati. Hyundai continua a investire su un design distintivo e su contenuti innovativi per rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, dove si attesta stabilmente con una quota superiore al 3% e una rete di 142 concessionarie in Italia.

Forte della visione “Progress for Humanity”, Hyundai si conferma il costruttore con la gamma “green” più completa, offrendo tutte le principali alimentazioni sostenibili – elettrica, full e mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno – e proseguendo nel percorso verso una mobilità sempre più intelligente e connessa. Con la nuova BAYON MY26, il marchio riafferma la propria volontà di rendere la tecnologia accessibile e al servizio della vita quotidiana degli automobilisti.