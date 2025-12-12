Nuova Hyundai NEXO ottiene le cinque stelle EuroNCAP: sicurezza e innovazione al top

La nuova generazione di Hyundai NEXO, il SUV a idrogeno della casa coreana, ha conquistato il massimo punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza EuroNCAP, confermando ancora una volta la qualità e l’affidabilità del marchio sul fronte della sicurezza.

Il riconoscimento, assegnato dall’organizzazione indipendente più autorevole in Europa per la valutazione della sicurezza dei veicoli, premia le prestazioni della NEXO in tutte e quattro le aree chiave analizzate: protezione degli occupanti adulti, protezione degli occupanti bambini, protezione degli utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti, e prestazioni dei sistemi di assistenza alla sicurezza. Nel dettaglio, la nuova NEXO ha ottenuto un eccellente 90% nella protezione degli occupanti adulti e un altrettanto notevole 85% nella protezione dei bambini, riportando risultati molto positivi anche nelle restanti categorie.

“Il raggiungimento della valutazione più alta sottolinea ancora una volta gli ottimi standard di Hyundai in materia di sicurezza e l’elevata qualità dei suoi sistemi di assistenza alla guida”, riporta il comunicato. Questo successo consolida la reputazione del brand coreano, che già con i modelli IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9 aveva ottenuto le cinque stelle EuroNCAP, confermando un impegno costante nel campo dell’innovazione e della protezione delle persone.

La sicurezza è sempre stata una priorità per NEXO: già nel 2018, la generazione precedente era stato il primo veicolo a celle a combustibile testato da EuroNCAP, ottenendo anch’essa la valutazione massima. Un risultato che testimonia la continuità di Hyundai nel mantenere standard di progettazione all’avanguardia, capaci di combinare sostenibilità, tecnologia e affidabilità.

Il nuovo riconoscimento si inserisce in un contesto più ampio che vede Hyundai tra i protagonisti globali del settore automobilistico. Fondata nel 1967 e parte del Hyundai Motor Group, l’azienda impiega oltre 120.000 persone in tutto il mondo, con una rete produttiva di 10 stabilimenti e 7 centri di Ricerca e Sviluppo. Solo lo stabilimento di Ulsan, in Corea del Sud, è il più grande impianto automobilistico al mondo, con una capacità di produzione giornaliera di 5.600 vetture.

In Europa, Hyundai conta due fabbriche – in Repubblica Ceca e Turchia – per una capacità complessiva di 600.000 auto all’anno. Con 2.100 showroom e 155.000 posti di lavoro generati tra occupazione diretta e indotto, il marchio ha consolidato una presenza stabile e in crescita. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, Hyundai si colloca al 30° posto globale con un valore di 24,6 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto al 2024.

Nel mercato italiano, il marchio rappresenta oggi oltre il 3,1% delle immatricolazioni, con una rete commerciale di 142 concessionarie e l’inconfondibile garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato. Hyundai si distingue anche per essere l’unico costruttore a offrire un’intera gamma “green”, comprendente tutte le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid e mild hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

Con la nuova NEXO, Hyundai conferma così la propria visione “Progress for Humanity”, riaffermando la volontà di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità intelligente che unisca tecnologia, sostenibilità e sicurezza. L’ennesimo riconoscimento da parte di EuroNCAP non rappresenta solo un traguardo tecnico, ma anche una conferma del valore di una strategia orientata alla protezione delle persone e al futuro della mobilità.