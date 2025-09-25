Nuova Jeep Compass debutta al Tannistest 2025 e si aprono gli ordini dell’allestimento Altitude

Jeep ha presentato la sua Nuova Compass al prestigioso evento Tannistest 2025, tenutosi in Danimarca. Questo esclusivo appuntamento riunisce i candidati al titolo di European Car of the Year 2026. Dal 20 al 25 settembre, giornalisti provenienti da 23 Paesi hanno messo alla prova i modelli più attesi del mercato, attraverso una serie di test su percorsi urbani, autostrade, strade miste e aereoporti.

La terza generazione di Compass presenta un design rinnovato e è stata riprogettata per soddisfare le esigenze di una clientela europea variegata. Con un forte accento sulla elettrificazione, la Nuova Compass offre motorizzazioni elettrificate tra cui l’e-Hybrid da 145 CV e un BEV Standard Range con un’autonomia di 500 km WLTP.

Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare la Nuova Jeep Compass al Tannistest 2025, un palcoscenico unico e altamente selettivo che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso il premio European Car of the Year.” La piattaforma STLA Medium di Stellantis ha permesso di migliorare le prestazioni aerodinamiche e di ampliare lo spazio interno del veicolo.

Jeep ha aperto gli ordini per l’allestimento Altitude della Nuova Compass, disponibile sia in versione e-Hybrid che Full Electric, con un prezzo base di 39.900 euro e rate mensili a partire da 249 euro. Tra le dotazioni, spiccano cerchi da 18” per l’e-Hybrid e cerchi diamantati da 19” per il BEV, oltre a un pacchetto completo di sistemi ADAS di ultima generazione.

Ultima nota di merito va ai servizi connessi offerti a bordo della Nuova Compass, che comprendono Connect ONE e Connect PLUS, con funzionalità come navigazione connessa e comandi vocali. La Jeep 2.0 App consente inoltre un controllo completo della mobilità elettrica tramite smartphone, grazie anche alla funzione di chiave virtuale Digital Key.