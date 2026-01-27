Nuova Jeep Compass: Milano celebra l’avventura con Radio Deejay

Milano ha accolto con entusiasmo il debutto della Nuova Jeep Compass, trasformando la Fabbrica del Vapore in un palcoscenico dove si sono incontrati spirito d’avventura, tecnologia e musica. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, ha rappresentato una giornata interamente dedicata al DNA del marchio: libertà, performance e adrenalina.

Fin dal mattino, i visitatori hanno preso parte a sfide immersive come pareti di arrampicata e zip line, vivendo in pieno lo stile outdoor di Jeep. L’atmosfera è stata arricchita dalla collaborazione con Radio Deejay, che ha animato la giornata con musica e intrattenimento. Una caccia al tesoro cittadina ha poi coinvolto oltre 250 partecipanti, divisi in squadre capitanate dai dj Vic, Federico Russo e Wad, con un percorso tra le vie di Milano alla scoperta della nuova vettura. La serata si è conclusa con un DJ set coinvolgente, suggellando l’unione tra avventura e divertimento urbano.

Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, la Nuova Compass è 100% Made in Italy. Rappresenta la terza generazione di un modello simbolo per Jeep, che ha già superato 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. Costruita sulla piattaforma avanzata STLA Medium, offre massima libertà di scelta nei propulsori: dalle versioni e-Hybrid da 145 CV e plug-in hybrid da 225 CV, fino a quelle completamente elettriche da 375 CV, con trazione integrale e un’autonomia fino a 650 km. Un ventaglio che riflette la filosofia del marchio: libertà di mobilità per ogni viaggio.

La vettura si distingue per efficienza aerodinamica (Cx 0,29) e capacità off-road da vera Jeep. Altezza da terra superiore ai 200 mm, angoli di attacco e uscita ottimizzati e guadi fino a 480 mm assicurano sicurezza e versatilità su ogni terreno.

La tecnologia è al centro del progetto: il nuovo abitacolo accoglie un display digitale da 10,25’’ e un infotainment da 16’’, supportato da un Head-Up Display e comandi al volante semplificati per una gestione intuitiva. Sulle versioni 100% elettriche, la funzione One-Pedal Drive permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale, rendendo la guida più fluida e rilassata. Non mancano le innovazioni in materia di sicurezza, tra cui la guida autonoma di Livello 2, il Predictive Adaptive Cruise Control capace di adattare la velocità al profilo della strada e il cambio corsia semi-automatico attivo tra 70 e 180 km/h.

Dal punto di vista commerciale, Jeep propone la Compass e-Hybrid a partire da 249 euro al mese. L’offerta include un finanziamento Stellantis Financial Services con anticipo di 9.000 euro, TAN fisso al 5,99% e TAEG al 7,37%, valida fino al 31 gennaio 2026 in caso di permuta o rottamazione.

In linea con i più recenti standard ambientali, la Nuova Compass e-Hybrid dichiara consumi di 5,7-5,6 l/100 km e emissioni di CO₂ tra 130 e 127 g/km nel ciclo WLTP.

L’appuntamento milanese ha confermato l’obiettivo di Jeep di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un SUV che guarda al futuro della mobilità senza rinunciare all’anima avventurosa del marchio. Tra musica, urban lifestyle e tecnologia, la nuova Compass segna un punto di svolta per un brand che continua a ridefinire il concetto di libertà su quattro ruote.