Nuova Jeep Compass premiata dalla Giuria Popolare di Auto Europa 2026

La Nuova Jeep Compass conquista un importante riconoscimento nel panorama automobilistico europeo: il Premio della Giuria Popolare nell’ambito di Auto Europa 2026, assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile (UIGA). Un risultato che conferma il successo di un modello che unisce radici italiane e vocazione globale, distinguendosi per design, innovazione e qualità costruttiva.

La Giuria Popolare ha voluto premiare Nuova Jeep Compass, sottolineandone “la capacità di unire innovazione accessibile e piacere di guida autentico: un binomio sempre più raro, e per questo prezioso.” La targa è stata consegnata da Roberto Piatti, fondatore e CEO di Torino Design, che ha ricordato come il titolo Auto Europa rappresenti non soltanto un tributo tecnico, ma anche culturale: un segno di continuità per chi vede nell’automobile l’espressione più alta di design, innovazione e passione.

La nuova generazione del SUV compatto più venduto di Jeep rappresenta la terza evoluzione di un modello divenuto un riferimento per il marchio. Con oltre 2,5 milioni di unità commercializzate a livello globale, Nuova Compass si basa sulla piattaforma avanzata STLA Medium e offre un’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate, dai sistemi e-Hybrid ai plug-in hybrid fino alle versioni completamente elettriche. La potenza massima raggiunge i 375 CV e l’autonomia arriva fino a 650 km, a testimonianza di un progetto sviluppato per rispondere alle sfide della mobilità contemporanea.

Il design ottimizzato garantisce il miglior coefficiente aerodinamico della storia del marchio, mentre lo spazio interno e il bagagliaio risultano più generosi rispetto alla generazione precedente. L’equipaggiamento tecnologico è di ultima generazione e progettato per offrire un’esperienza di guida efficiente e sicura, senza compromessi in termini di comfort e funzionalità.

Un elemento distintivo di questo successo è la scelta di produrre il modello in Italia. Lo stabilimento Stellantis di Melfi, dove viene realizzata la Nuova Compass, rappresenta oggi un punto di riferimento in Europa per flessibilità, qualità e innovazione. Il fatto che il SUV sia disegnato, progettato, ingegnerizzato e costruito nel nostro Paese conferma il valore dell’eccellenza industriale italiana e la capacità di competere su scala globale.

Il Premio della Giuria Popolare ha un significato particolare perché testimonia l’apprezzamento diretto del pubblico. Quest’anno i giurati hanno selezionato sette finaliste, valutandole in base a innovazione, design, qualità complessiva e assortimento di gamma. In questo contesto, il riconoscimento riservato alla Compass assume un valore aggiunto per un marchio che ha sempre posto le persone al centro della propria filosofia.

Per Jeep, infatti, questo premio rappresenta la conferma della fiducia del pubblico. La strategia della Casa continua a puntare su un equilibrio tra mobilità elettrificata e accessibilità, con l’obiettivo di consolidare la posizione della Compass come punto di riferimento nel segmento C-SUV.