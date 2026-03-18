Nuova Jeep Compass protagonista nelle concessionarie italiane il 21 e 22 marzo

Nel weekend del 21 e 22 marzo 2026, Jeep apre le porte delle sue concessionarie in tutta Italia per presentare al pubblico la nuova generazione della Compass, il SUV che ha già conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo. Un appuntamento che segna l’arrivo della terza generazione di un successo firmato Made in Italy, progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium.

La Nuova Compass rappresenta un’evoluzione profonda nel linguaggio stilistico e tecnologico del marchio. Il design mantiene l’identità Jeep, con linee decise e proporzioni solide, mentre l’interno è concepito per offrire comfort e funzionalità ai vertici della categoria. L’abitacolo accoglie un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 16 pollici, affiancati da un Head-Up Display che garantisce una gestione chiara e immediata delle informazioni di bordo.

La tecnologia è protagonista anche nella sicurezza: la nuova Compass introduce di serie sistemi di guida autonoma di Livello 2 e funzioni avanzate come il Predictive Adaptive Cruise Control e il cambio corsia semi-automatico. Il primo sistema regola la velocità in modo anticipato in base al profilo della strada, aumentando la sicurezza su curve e rotonde, mentre il secondo assiste il conducente durante le manovre di sorpasso tra i 70 e i 180 km/h.

Sul fronte dell’efficienza e della mobilità sostenibile, la gamma della nuova Jeep Compass si articola su diverse motorizzazioni: dalla versione e-Hybrid da 145 CV fino alla variante 100% elettrica, che nella configurazione a trazione integrale raggiunge i 375 CV e un’autonomia fino a 650 km. Gli appassionati dell’off-road troveranno confermate le capacità che da sempre contraddistinguono il marchio: altezza da terra superiore a 200 mm, angoli caratteristici ottimizzati e capacità di guado fino a 480 mm.

Le versioni elettriche introducono inoltre la pratica funzione One-Pedal Drive, che permette di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, rendendo la guida più rilassata soprattutto in ambiente urbano. L’efficienza aerodinamica raggiunge un coefficiente di resistenza di 0,29, risultato che contribuisce a ridurre i consumi senza compromettere lo spazio interno e la funzionalità.

In occasione del lancio, Jeep propone vantaggi esclusivi sulla Compass e-Hybrid 145 CV con una supervalutazione dell’usato fino a 5.000 euro e finanziamento a interessi zero. Questa versione combina un motore termico con un’unità elettrica integrata nel cambio automatico a doppia frizione, sei rapporti e la possibilità di procedere in modalità completamente elettrica in determinate condizioni di guida. Quando serve maggiore potenza, il motore a benzina interviene garantendo fluidità e prestazioni.