Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Kia Seltos debutta a livello globale

Published

Kia ha svelato la Nuova Seltos, seconda generazione del SUV compatto che già rappresentava uno dei pilastri della gamma globale del brand coreano. Presentata in anteprima mondiale online con l’evento tematico “The Protagonist”, la nuova versione incarna l’evoluzione di un modello pensato per coniugare design, tecnologia e una praticità quotidiana ai massimi livelli.

Il progetto nasce per offrire un’esperienza di guida più sicura e intuitiva, capace di soddisfare gli stili di vita dinamici e connessi della clientela contemporanea. Nuova Seltos combina una presenza su strada da autentico SUV a tecnologie avanzate e un abitacolo spazioso e accogliente, proiettandosi come nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti.

Il concept di lancio “The Protagonist” anticipa la filosofia che guida la vettura: una mobilità che mette il conducente al centro, rendendolo protagonista della propria storia. Come spiegato dal Presidente e CEO di Kia Corporation, Ho Sung Song, “Kia Seltos ha sempre rappresentato il miglior rapporto qualità-prezzo della sua categoria e il modello di nuova generazione continua su questa eredità con un’offerta ancora più ampia, per soddisfare le diverse passioni dei nostri clienti. La presenza globale ampliata e le numerose caratteristiche pratiche e all’insegna dello stile riflettono l’impegno di Kia nel soddisfare le diverse esigenze di mobilità globale.”

Sul piano estetico, la nuova Seltos si distingue per linee esterne audaci e proporzioni equilibrate. Il frontale mostra una griglia più ampia con firma luminosa Star map e maniglie delle portiere a scomparsa, mentre la parte posteriore è caratterizzata da fanali che si estendono in orizzontale, accentuando la stabilità visiva. Gli allestimenti X-Line e GT-Line permettono di scegliere tra un look più robusto e uno più sportivo, mentre la nuova gamma cromatica introduce tonalità come Iceberg Green, Gravity Gray e Magma Red opaco.

L’interno, completamente riprogettato, offre spazio e connettività di livello superiore. La plancia orizzontale migliora la visibilità, i materiali di alta qualità trasmettono eleganza e il nuovo cambio Shift-by-Wire libera spazio nel tunnel centrale. Tra le soluzioni più rilevanti figurano il tetto panoramico, l’illuminazione ambientale a 64 colori, i sedili reclinabili posteriori e i sistemi audio premium Harman Kardon e Bose, che garantiscono un’esperienza sonora immersiva. L’integrazione del Kia Connect Store introduce anche opzioni di personalizzazione digitale e contenuti speciali, con collaborazioni esclusive con Disney e NBA.

Dal punto di vista tecnico, la Nuova Seltos sfrutta la moderna piattaforma K3, che assicura una maggiore rigidità strutturale e comfort di marcia. Il motore 1.6 litri T-GDI turbo da 180 cavalli, con cambio manuale a 6 marce o DCT a 7 rapporti, garantisce prestazioni brillanti unite all’efficienza. La trazione integrale opzionale, con sospensioni posteriori multi-link e modalità di guida dedicate a neve, fango e sabbia, amplia le possibilità di utilizzo in ogni contesto.

Nel 2026 verrà introdotta anche una versione Full-Hybrid, che offrirà maggiore efficienza e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per l’alimentazione di dispositivi esterni. Sarà inoltre dotata del nuovo Smart Regenerative Braking System 3.0, che regola automaticamente la frenata rigenerativa in base al traffico e ai dati di navigazione, ottimizzando il recupero energetico.

La sicurezza resta tra le priorità assolute. La struttura rinforzata in acciaio ad altissima resistenza è affiancata da una vasta suite di tecnologie avanzate di assistenza alla guida: Highway Driving Assist 2, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Safe Exit Warning, Surround View Monitor e Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse. Il Head-Up Display proietta le informazioni principali sul parabrezza, migliorando la concentrazione del conducente.

L’esperienza digitale è ulteriormente arricchita da un Panoramic Display da 12,3 pollici, un AI Assistant basato su intelligenza artificiale generativa, aggiornamenti software Over-the-Air e la Digital Key 2.0 per l’accesso e la condivisione del veicolo tramite smartphone. Con una capacità di carico di 536 litri e un sistema di stivaggio modulare AddGear, la Seltos si adatta con facilità tanto ai tragitti quotidiani quanto alle avventure del fine settimana.

La produzione della Nuova Kia Seltos inizierà a dicembre 2025 in India, per poi estendersi nel 2026 a Corea, Nord America, Europa e Cina, consolidando ulteriormente la presenza globale del marchio. Un SUV che combina design, comfort e innovazione, pensato per chi vuole vivere la mobilità da vero protagonista.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

Motori

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Spettacolo

“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Moda

Satorisan presenta “Unalome”: la collezione che unisce stile, comfort e sostenibilità

Spettacolo

Laura Mà racconta l’anima invisibile delle città con “Ad un passo dalla mia follia”

Spettacolo

Disponibile in digitale “DEAD POETS CLUB”: l’EP dell’omonimo gruppo che esplora l’interazione tra intelligenza artificiale e produzione musicale.

Motori

La nuova Mazda CX-5 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Motori

Nuova Opel Astra: design più affilato, tecnologia avanzata e anima sostenibile

Tecnologia

Huawei celebra il Natale con tecnologia, stile e offerte imperdibili

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione porta i giocatori nelle Luminopoli dimensionali

Motori

OMODA & JAECOO lanciano le versioni Autocarro (N1) per Jaecoo 7 e Omoda 9

Tecnologia

OPPO e Discovery Channel celebrano le tradizioni del mondo con “Every Culture Finds Its Stage”

Motori

Pirelli: i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

Motori

Nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid MY26: più potenza e versatilità per il SUV best-seller

Motori

Nuova Kia Seltos debutta a livello globale

Spettacolo

Sienna Spiro: la nuova voce inglese che sta conquistando il mondo con “Die On This Hill”

Motori

Lexus accompagna la nuova edizione di MasterChef Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

BMW Italia annuncia una collaborazione strategica con uno dei protagonisti più eclettici della scena musicale e artistica italiana. Achille Lauro diventa la nuova brand...

7 ore ago

Motori

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Un nuovo capitolo si apre per il tennis femminile internazionale: Mercedes-Benz e la Women’s Tennis Association (WTA) hanno annunciato una partnership a lungo termine...

7 ore ago

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Hyundai celebra il quinto anniversario della sua collaborazione con la Healthy Seas Foundation, un partenariato nato nel 2021 e oggi riconosciuto a livello internazionale...

8 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-5 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

La nuova Mazda CX-5 ha ottenuto il massimo punteggio nelle più recenti prove di sicurezza Euro NCAP, confermando l’impegno del marchio giapponese nello sviluppo...

11 ore ago