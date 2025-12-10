Nuova Kia Seltos debutta a livello globale

Kia ha svelato la Nuova Seltos, seconda generazione del SUV compatto che già rappresentava uno dei pilastri della gamma globale del brand coreano. Presentata in anteprima mondiale online con l’evento tematico “The Protagonist”, la nuova versione incarna l’evoluzione di un modello pensato per coniugare design, tecnologia e una praticità quotidiana ai massimi livelli.

Il progetto nasce per offrire un’esperienza di guida più sicura e intuitiva, capace di soddisfare gli stili di vita dinamici e connessi della clientela contemporanea. Nuova Seltos combina una presenza su strada da autentico SUV a tecnologie avanzate e un abitacolo spazioso e accogliente, proiettandosi come nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti.

Il concept di lancio “The Protagonist” anticipa la filosofia che guida la vettura: una mobilità che mette il conducente al centro, rendendolo protagonista della propria storia. Come spiegato dal Presidente e CEO di Kia Corporation, Ho Sung Song, “Kia Seltos ha sempre rappresentato il miglior rapporto qualità-prezzo della sua categoria e il modello di nuova generazione continua su questa eredità con un’offerta ancora più ampia, per soddisfare le diverse passioni dei nostri clienti. La presenza globale ampliata e le numerose caratteristiche pratiche e all’insegna dello stile riflettono l’impegno di Kia nel soddisfare le diverse esigenze di mobilità globale.”

Sul piano estetico, la nuova Seltos si distingue per linee esterne audaci e proporzioni equilibrate. Il frontale mostra una griglia più ampia con firma luminosa Star map e maniglie delle portiere a scomparsa, mentre la parte posteriore è caratterizzata da fanali che si estendono in orizzontale, accentuando la stabilità visiva. Gli allestimenti X-Line e GT-Line permettono di scegliere tra un look più robusto e uno più sportivo, mentre la nuova gamma cromatica introduce tonalità come Iceberg Green, Gravity Gray e Magma Red opaco.

L’interno, completamente riprogettato, offre spazio e connettività di livello superiore. La plancia orizzontale migliora la visibilità, i materiali di alta qualità trasmettono eleganza e il nuovo cambio Shift-by-Wire libera spazio nel tunnel centrale. Tra le soluzioni più rilevanti figurano il tetto panoramico, l’illuminazione ambientale a 64 colori, i sedili reclinabili posteriori e i sistemi audio premium Harman Kardon e Bose, che garantiscono un’esperienza sonora immersiva. L’integrazione del Kia Connect Store introduce anche opzioni di personalizzazione digitale e contenuti speciali, con collaborazioni esclusive con Disney e NBA.

Dal punto di vista tecnico, la Nuova Seltos sfrutta la moderna piattaforma K3, che assicura una maggiore rigidità strutturale e comfort di marcia. Il motore 1.6 litri T-GDI turbo da 180 cavalli, con cambio manuale a 6 marce o DCT a 7 rapporti, garantisce prestazioni brillanti unite all’efficienza. La trazione integrale opzionale, con sospensioni posteriori multi-link e modalità di guida dedicate a neve, fango e sabbia, amplia le possibilità di utilizzo in ogni contesto.

Nel 2026 verrà introdotta anche una versione Full-Hybrid, che offrirà maggiore efficienza e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per l’alimentazione di dispositivi esterni. Sarà inoltre dotata del nuovo Smart Regenerative Braking System 3.0, che regola automaticamente la frenata rigenerativa in base al traffico e ai dati di navigazione, ottimizzando il recupero energetico.

La sicurezza resta tra le priorità assolute. La struttura rinforzata in acciaio ad altissima resistenza è affiancata da una vasta suite di tecnologie avanzate di assistenza alla guida: Highway Driving Assist 2, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Safe Exit Warning, Surround View Monitor e Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse. Il Head-Up Display proietta le informazioni principali sul parabrezza, migliorando la concentrazione del conducente.

L’esperienza digitale è ulteriormente arricchita da un Panoramic Display da 12,3 pollici, un AI Assistant basato su intelligenza artificiale generativa, aggiornamenti software Over-the-Air e la Digital Key 2.0 per l’accesso e la condivisione del veicolo tramite smartphone. Con una capacità di carico di 536 litri e un sistema di stivaggio modulare AddGear, la Seltos si adatta con facilità tanto ai tragitti quotidiani quanto alle avventure del fine settimana.

La produzione della Nuova Kia Seltos inizierà a dicembre 2025 in India, per poi estendersi nel 2026 a Corea, Nord America, Europa e Cina, consolidando ulteriormente la presenza globale del marchio. Un SUV che combina design, comfort e innovazione, pensato per chi vuole vivere la mobilità da vero protagonista.