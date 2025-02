Nuova Lancia Ypsilon e Joan Thiele: un duo che lascerà il segno

Lancia inaugura una nuova era con la Nuova Lancia Ypsilon, un modello che unisce tradizione e innovazione, incarnando uno stile distintivo che punta su eleganza, personalità e tecnologia all’avanguardia. In questo percorso di rinnovamento, il brand ha scelto di raccontare la sua visione attraverso una collaborazione speciale con Joan Thiele, una delle voci più raffinate e originali della scena musicale italiana. Un connubio perfetto tra il mondo dell’automotive e quello della musica, in cui entrambi condividono un’estetica ricercata e una filosofia basata sull’autenticità.

La collaborazione tra Lancia e Joan Thiele prende vita in una campagna digitale esclusiva, che animerà i canali social di entrambi durante una delle settimane più importanti dell’anno per l’Italia. Attraverso video e scatti editoriali, la Nuova Lancia Ypsilon accompagnerà Joan in un viaggio di scoperta, mettendo in luce le caratteristiche innovative della vettura e la sua capacità di connettersi in modo naturale con il mondo della musica e dell’arte.

Ogni contenuto della campagna sarà un racconto autentico, in cui la cantante si mostrerà con tutta la sua spontaneità, in perfetta sintonia con le novità della Ypsilon. Gli interni in velluto, il design ricercato e la nuova motorizzazione ibrida saranno alcuni degli elementi distintivi al centro della narrazione. Il culmine dell’operazione sarà un video finale emozionante, che raccoglierà i momenti più significativi della collaborazione, celebrando i valori condivisi tra il brand e l’artista.