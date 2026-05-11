Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: debutto in TV con Greta Ferro e porte aperte il 16-17 maggio

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 debutta sulle reti televisive da maggio, lanciando un messaggio di libertà di scelta e stile grazie alla presenza carismatica di Greta Ferro, protagonista dello spot ambientato nella notte romana. Dal 10 maggio, la giovane attrice incarna lo spirito di una vettura contemporanea e accessibile nella campagna firmata dall'agenzia 777, sotto la regia di Federico Brugia.



Lo spot racconta una storia di emancipazione e autenticità: Greta Ferro, seduta in un ristorante romano, si lascia sfuggire dalle convenzioni e sceglie la propria strada, rappresentata dalla Ypsilon Turbo 100. Sullo sfondo, la colonna sonora originale my road. My choice accompagna il claim Tua la strada. Tua la scelta.



La Nuova Ypsilon Turbo 100 è offerta sull'intera gamma di allestimenti Ypsilon, LX e HF Line, con un prezzo di listino inferiore di 3.000 euro rispetto alle versioni ibride equivalenti. L'offerta di lancio permette di acquistare la vettura a un prezzo promozionale di 15.950 euro (oltre oneri finanziari) in caso di permuta e finanziamento Stellantis Financial Services, con 36 rate da 99 euro al mese.



Il 16 e 17 maggio, le Concessionarie Lancia italiane ospitano un porte aperte dedicato alla nuova motorizzazione turbo benzina, offrendo a clienti e appassionati l'occasione di scoprire da vicino il modello in tutte le varianti.



La campagna televisiva si arricchisce di una presenza spettacolare nel cuore di Torino, con un'installazione urbana in Gran Madre di Dio che interpreta il claim La bellezza cambia prospettiva. Lancia rinnova così il legame con la sua città natale e con il suo patrimonio estetico, rileggendolo in chiave contemporanea.



La Ypsilon Turbo 100, dotata di motore turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a sei marce, rappresenta la svolta dinamica e urbana del marchio, mantenendo uno stile distintivo ma discreto, pensato per chi desidera esprimere la propria scelta senza ostentare.



Il messaggio della nuova campagna non è solo uno slogan, ma un invito a non accontentarsi e a scegliere ciò che davvero si desidera, come sottolinea anche la voce narrante dello spot: Questa è la mia scelta. Un nuovo capitolo per Lancia, che continua la sua Renaissance con una comunicazione più diretta, autentica e fedele all'identità di sempre.