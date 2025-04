Nuova Lexus ES 2025: debutto mondiale il 23 aprile al Salone dell’Auto di Shanghai

Lexus è pronta a svelare la nuova generazione della sua iconica berlina ES il prossimo 23 aprile 2025, in occasione dello Shanghai Automobile Industry Exhibition, uno degli appuntamenti più importanti del settore automobilistico a livello globale. L’attesa è altissima per quella che sarà l’ottava generazione della Lexus ES, un modello che si è affermato nel tempo per la sua eleganza, il comfort di altissimo livello e le performance raffinate.

La nuova Lexus ES 2025 rappresenterà la nuova ammiraglia della gamma, confermando il ruolo centrale di questa berlina nella strategia del marchio giapponese. Il design si preannuncia evoluto ma coerente con il DNA Lexus: linee scolpite, proporzioni armoniose e un tocco di sportività che da sempre caratterizza il modello. Per alimentare l’interesse, la casa automobilistica ha diffuso una prima immagine teaser e un video ufficiale, offrendo un’anticipazione sul nuovo linguaggio stilistico che caratterizzerà l’auto.

Tecnologicamente, la nuova ES segnerà un salto generazionale importante. Lexus ha annunciato l’introduzione di sistemi avanzati di elettrificazione, confermando il suo impegno verso una mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni elevate. Sarà interessante scoprire in che modo queste innovazioni si tradurranno nella guida quotidiana, sia in termini di efficienza che di reattività su strada.

Comfort e silenziosità, da sempre punti di forza della Lexus ES, saranno ulteriormente perfezionati, portando l’esperienza a bordo a un livello superiore. L’abitacolo promette materiali di pregio, tecnologie intuitive e un’atmosfera raffinata, elementi che contribuiranno a consolidare la reputazione della ES come riferimento nel segmento delle berline di lusso.

In parallelo al debutto globale in Cina, Lexus fornirà anche i primi dettagli relativi ai modelli destinati al mercato europeo. Saranno svelate le motorizzazioni previste per l’Europa, le configurazioni specifiche e le principali dotazioni tecnologiche che accompagneranno il lancio nel Vecchio Continente.

La nuova ES potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento nel segmento D, capace di competere ad armi pari con le rivali tedesche grazie a un mix unico di lusso, tecnologia e sostenibilità.