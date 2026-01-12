Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Mazda rafforza il successo globale della CX-5 e lo fa puntando su un’evoluzione mirata del design e su una nuova, sofisticata scelta cromatica. La nuova Mazda CX-5 consolida il ruolo di best-seller internazionale del SUV giapponese, interpretando in chiave ancora più matura il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion e introducendo per la prima volta nella gamma un colore esclusivo: il Navy Blue.

Sobria ma dotata di una forte personalità, la nuova tonalità esalta il carattere raffinato ed elegante della CX-5, confermandola come SUV versatile, capace di adattarsi con naturalezza a ogni stile di vita e di esprimere un’autentica anima giapponese.

Con la nuova CX-5, Mazda amplia la palette cromatica a otto tinte per la carrozzeria, tra cui spicca il nuovo Navy Blue, una novità assoluta per il marchio. Sebbene Mazda sia universalmente associata al rosso, il colore blu ha una lunga e importante tradizione nella sua storia, che affonda le radici nella R360 Coupé e prosegue con modelli iconici come Familia e MX-5. Dopo oltre 150 tonalità di blu sviluppate nel corso dei decenni, il Navy Blue rappresenta una sintesi evoluta, pensata per essere senza tempo, emozionale e adatta a un pubblico globale.

“Il design della nuova CX-5 evolve restando immediatamente riconoscibile, con un’espressione più sicura e versatile. Il Navy Blue valorizza le superfici Kodo in modo naturale, rafforzandone la presenza con una tonalità raffinata e perfettamente adatta all’uso quotidiano”, spiega Jo Stenuit, European Design Director di Mazda.

La nuova colorazione nasce da un articolato processo di co-creazione che ha coinvolto i team Mazda di design, sviluppo e ingegneria di produzione. L’obiettivo era tradurre fedelmente la visione stilistica in una finitura pronta per la produzione di serie, grazie all’impiego di strumenti digitali avanzati e sofisticati sistemi di modellazione.

“Seguiamo un approccio collaborativo con i colleghi in Giappone, condividendo proposte digitali e fisiche e affinando progressivamente le tonalità più adatte ai modelli futuri”, sottolinea Alena Gersonde, Senior Designer Colori e Materiali presso il Centro europeo di Ricerca e Sviluppo Mazda. Il Navy Blue è stato progettato per diventare il nuovo riferimento del blu Mazda, superando il popolare Deep Crystal Blue grazie a un equilibrio raffinato di particelle di mica, studiate per garantire luminosità, profondità e intensità cromatica in ogni condizione di luce.

La nuova Mazda CX-5 mantiene la silhouette iconica che ne ha decretato il successo sin dal debutto nel 2012, ma evolve il linguaggio Kodo con una presenza più matura e sicura. Il nuovo Navy Blue enfatizza le superfici scolpite e le proporzioni armoniose della carrozzeria, rendendo il SUV immediatamente riconoscibile e al tempo stesso più contemporaneo.

Sviluppata secondo il concetto di design “Wearable Gear”, la CX-5 è pensata come un oggetto funzionale e curato nei dettagli, capace di adattarsi con disinvoltura tanto al contesto urbano quanto alle attività outdoor. Questa filosofia si riflette anche nella scelta cromatica, con il Navy Blue concepito come un colore versatile e in grado di creare una forte connessione emotiva con il conducente.

L’evoluzione stilistica della Mazda CX-5 si traduce in un assetto più solido e in una maggiore stabilità visiva, grazie a passaruota muscolosi, a un frontale più alto e a una carreggiata più ampia. La nuova firma luminosa full LED dal disegno lineare e il raffinato lettering MAZDA al posteriore contribuiscono a un’immagine più decisa e moderna.

All’interno, la nuova CX-5 interpreta il principio estetico giapponese del Ma, creando un abitacolo pulito, spazioso e funzionale. L’ambiente è progettato per offrire comfort e armonia sia nell’utilizzo quotidiano in famiglia sia nei viaggi di lunga percorrenza, confermando la CX-5 come uno dei riferimenti nel segmento dei SUV medi premium.

Con il nuovo Navy Blue e un design ulteriormente affinato, Mazda CX-5 rafforza la propria identità, unendo eleganza, tecnologia e versatilità in un SUV capace di parlare a un pubblico sempre più ampio, senza rinunciare al DNA distintivo del marchio giapponese.