Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

La nuova Mazda CX-5 arriva in Italia. La terza generazione di un modello iconico per la Casa giapponese segna un’evoluzione importante nel segno della coerenza e del principio giapponese del Kaizen, ovvero il miglioramento continuo. Dal suo debutto nel 2012, la CX-5 rappresenta un pilastro strategico per Mazda a livello globale e ora si prepara a ridefinire gli standard del segmento.

Il Kodo Design, cifra stilistica che ha reso Mazda immediatamente riconoscibile, si evolve con linee ancora più pulite ed essenziali. Le superfici scolpite, i parafanghi posteriori più muscolosi e i riflessi lungo le fiancate donano profondità alla silhouette. Il frontale si distingue per il nuovo elemento Signature Wing, posizionato tra i gruppi ottici anteriori, che accentua l’identità visiva e trasmette un carattere deciso e distintivo.

Anche l’abitacolo riflette l’estetica giapponese: essenzialità, cura del dettaglio e armonia degli spazi definiscono un ambiente calmo e bilanciato, in linea con la filosofia umanocentrica di Mazda.

La nuova Mazda CX-5 cresce nelle dimensioni: 4,69 metri di lunghezza, con un incremento di 11 cm rispetto alla generazione precedente. L’abitabilità migliorata e un bagagliaio da 583 litri, tra i più ampi del segmento, rendono questo SUV ideale per ogni tipo di utilizzo. La versatilità è garantita anche dalla trazione integrale i-Activ AWD, capace di monitorare fino a 200 volte al secondo il comportamento dell’auto per offrire stabilità e sicurezza ottimali su qualsiasi terreno.

Sotto il cofano batte il nuovo motore e-Skyactiv G 2.5 da 141 CV (104 kW), che sostituisce la precedente unità da 2.0 litri. Abbinato alla tecnologia mild hybrid Mazda M Hybrid 24V e al sistema brake-by-wire, offre una coppia massima di 238 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi nella versione a trazione anteriore.

La scelta di Mazda di mantenere un motore aspirato di grande cilindrata, invece di soluzioni turbo più piccole, conferma l’approccio tecnico distintivo del marchio. Tra le soluzioni ingegneristiche di rilievo figurano l’elevato rapporto di compressione, il collettore di scarico 4-2-1 e la riduzione degli attriti interni. La disattivazione dei cilindri e l’elettrificazione leggera contribuiscono a migliorare l’efficienza senza sacrificare il piacere di guida.

Mazda continua a puntare sulla sicurezza con il pacchetto i-Activsense, che include i più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per offrire la massima protezione e puntare alle 5 stelle Euro NCAP.

La connettività è stata rivoluzionata con la nuova interfaccia HMI, che integra un display centrale da 12,9 o 15,6 pollici, per un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzabile in stile smartphone. Per la prima volta su una Mazda, la CX-5 integra i servizi Google, semplificando la guida quotidiana e migliorando l’interazione digitale a bordo. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e i comandi al volante ridisegnati garantiscono una lettura chiara delle informazioni essenziali. Nelle versioni top di gamma, l’impianto audio Bose® a 12 altoparlanti assicura un’esperienza sonora di livello premium.

Mazda punta a un posizionamento competitivo e accessibile. Il prezzo di listino parte da 35.900 euro, con un’offerta di lancio da 32.900 euro, rendendo la nuova CX-5 appetibile anche per chi proviene da segmenti inferiori e cerca un SUV autentico, elegante e completo.