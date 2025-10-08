Connect with us

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

La Nuova Mazda6e nella versione Takumi Standard Range è ora disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali al prezzo di 29.850 euro, grazie alla combinazione tra la nuova campagna di incentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche e un’iniziativa commerciale di Mazda Italia. Questo rende ancora più accessibile l’ingresso nella mobilità elettrica, offrendo ai clienti un prodotto che unisce design raffinato, interni di qualità premium e una tecnologia evoluta e umano-centrica.

Mazda ha infatti ridotto il prezzo di listino ufficiale del modello di 1.200 euro, portandolo a 42.650 euro. Questo adeguamento permette alla Nuova Mazda6e di rientrare nei parametri di accesso previsti per i prossimi incentivi governativi dedicati ai veicoli a zero emissioni, ampliando la platea di clienti che potranno beneficiarne. In particolare, grazie agli incentivi Mazda, coloro che soddisferanno i requisiti richiesti per gli incentivi statali, potranno acquistare la Nuova Mazda6e Takumi Standard Range a partire da 29.850 euro, con Mazda Advantage associato ad un minitasso  del 3,99%.

Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Mazda nel rendere la mobilità elettrica sempre più sostenibile, accessibile e priva di compromessi. Con la Mazda6e, la Casa giapponese coniuga efficienza e innovazione attraverso l’attenzione al design, la qualità costruttiva e il piacere di guida che da sempre la contraddistinguono. Linee eleganti, cura dei dettagli e materiali di alta qualità rendono la Nuova Mazda6e una scelta ideale per chi desidera affrontare la transizione all’elettrico con stile, efficienza e affidabilità.

La Mazda6e Standard Range è equipaggiata con una batteria da 68,8 kWh, in grado di garantire un’autonomia fino a 479 km3 nel ciclo combinato WLTP. I tempi di ricarica, grazie alla compatibilità con ricarica in corrente continua (DC) fino a 165 kW, consentono di passare dal 10% all’80% della capacità in circa 22 minuti4, rendendola ideale anche per viaggi a medio raggio e utilizzi urbani intensivi.

