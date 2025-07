Nuova Mazda6e: interattività umanocentrica

E’ la nuova Mazda6e, la berlina elettrica che segna un passo deciso verso il futuro del marchio, fondendo artigianalità giapponese, design accurato e tecnologia all’avanguardia. La nuova Mazda6e nasce per creare un legame autentico tra guidatore e auto grazie a un’esperienza di guida intuitiva, progettata secondo la filosofia umanocentrica che da sempre distingue Mazda.

Dal momento in cui il guidatore si avvicina, la Mazda6e accoglie con la modalità Welcome ispirata all’omotenashi, lo spirito giapponese di ospitalità. Gli specchietti si aprono, la maniglia della porta fuoriesce e le luci anteriori e posteriori si illuminano per dare il benvenuto, mentre il sedile del conducente si sposta automaticamente per facilitare l’ingresso. Un gesto che riflette l’attenzione ai dettagli che Mazda dedica ai propri clienti, ripetuto anche quando si lascia l’auto.

All’interno dell’abitacolo, la Mazda6e propone la filosofia Smart Cockpit con display e comandi intuitivi posizionati per ridurre le distrazioni e migliorare i tempi di reazione. Il grande Head-Up Display proietta sul parabrezza le informazioni essenziali per la guida, mentre il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici mostra i dati più importanti sullo stato del veicolo. Al centro della plancia, il touchscreen da 14,6 pollici offre un’interfaccia elegante, ispirata al layout degli smartphone, con possibilità di personalizzazione tramite widget e icone rapide. A completare l’esperienza immersiva, l’impianto audio premium Sony con 14 altoparlanti garantisce un suono nitido in tutto l’abitacolo, mentre un altoparlante nel paraurti anteriore consente di diffondere la musica all’esterno per creare un’atmosfera piacevole durante i momenti all’aperto.

La nuova Mazda6e integra un sistema di riconoscimento vocale disponibile in nove lingue europee, incluso l’italiano, che consente di controllare navigazione, audio e climatizzazione senza togliere le mani dal volante, mentre i comandi gestuali offrono una modalità alternativa per rispondere alle chiamate o gestire l’audio in silenzio, mantenendo l’attenzione sulla guida.

Il nuovo sistema di navigazione supporta le necessità dei veicoli elettrici, suggerendo le stazioni di ricarica lungo il percorso e individuando le colonnine disponibili nelle vicinanze quando la batteria necessita di energia, per garantire viaggi senza pensieri.

Per adattarsi alla vita quotidiana, Mazda introduce sei Modalità Veicolo che permettono di configurare la Mazda6e in base alle esigenze del momento. La modalità Leaving mantiene stabile la temperatura dell’abitacolo quando l’auto è temporaneamente parcheggiata. Le modalità Rest e Relax regolano illuminazione, climatizzazione e audio per le pause di viaggio, mentre Car Wash gestisce automaticamente specchietti, finestrini e tergicristalli per le operazioni di lavaggio. Fresh Air consente di depurare l’aria in abitacolo aprendo il finestrino del guidatore, mentre Private Call garantisce la privacy durante le telefonate, trasmettendo l’audio solo negli altoparlanti del poggiatesta del conducente.

Il controllo della Mazda6e si estende anche al di fuori dell’auto grazie all’app dedicata, che consente di gestire la ricarica, pre-condizionare l’abitacolo, controllare da remoto porte e finestrini e condividere la chiave Bluetooth con un massimo di tre utenti selezionati, offrendo accesso completo o limitato in base alle necessità.

Con la nuova Mazda6e, la tecnologia diventa un alleato naturale nella vita quotidiana, progettata intorno alle persone per garantire sicurezza, comfort e un’esperienza di guida intuitiva e appagante.

Per celebrare il lancio in Italia, Mazda annuncia il Welcome Pack, una promozione esclusiva rivolta ai clienti che ordineranno la nuova Mazda6e dal 1° luglio al 31 agosto 2025. Il Welcome Pack offre vantaggi per un valore superiore a 4.000 euro, un’occasione imperdibile per chi desidera essere tra i primi a guidare questa berlina elettrica premium che coniuga design elegante, efficienza e innovazione, in perfetto stile Mazda.