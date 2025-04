Nuova Mazda6e: parte l’offerta di prevendita

Mazda entra con decisione nel segmento delle auto elettriche con la nuova Mazda6e, un modello che combina design raffinato, tecnologia avanzata e un’autonomia competitiva. Il nuovo veicolo 100% elettrico della casa giapponese è già configurabile sul sito ufficiale Mazda.it e preordinabile presso gli showroom Mazda, con un arrivo previsto nelle concessionarie per l’estate del 2025.

Per chi decide di prenotare la Mazda6e entro il 30 giugno 2025, Mazda ha riservato un’esclusiva offerta di prevendita: il Welcome Pack, un pacchetto di vantaggi del valore complessivo superiore a 6.000 euro. Questa straordinaria promozione include una carta prepagata da 3.000 euro per la ricarica gratuita presso le colonnine pubbliche per tre anni e fino a 3.000 euro di bonus da detrarre dal prezzo di listino.

La nuova Mazda6e offre anche quattro diverse soluzioni di acquisto con tassi agevolati, pensate sia per i clienti privati che per i professionisti con Partita IVA. Tra le opzioni disponibili, il leasing per privati parte da 499 euro al mese IVA inclusa con un tasso del 3,99%, mentre il noleggio a lungo termine con Mazda Rent parte da 659 euro al mese IVA inclusa. Per i clienti business, il noleggio a lungo termine è disponibile a partire da 540 euro al mese IVA esclusa.

Il nuovo modello è disponibile con due opzioni di batteria, una da 68,8 kWh con un’autonomia fino a 479 km, e una versione Long Range da 80 kWh che raggiunge i 552 km di autonomia. Gli allestimenti disponibili includono il Takumi, già full optional, con un prezzo di partenza di 43.850 euro, e il Takumi Plus da 45.500 euro, caratterizzato da interni in pelle nappa e tessuto scamosciato, oltre a una tendina parasole elettrica.

Con un listino competitivo e l’eccezionale offerta di prevendita, la Mazda6e si posiziona come una delle auto elettriche più interessanti sul mercato. La combinazione tra eleganza, tecnologia e prestazioni di alto livello rende questa vettura la scelta perfetta per chi desidera passare all’elettrico senza compromessi. La Mazda6e è già ordinabile: prenotala ora per approfittare dell’imperdibile Welcome Pack e assicurarti un vantaggio esclusivo prima del lancio ufficiale.