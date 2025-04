Nuova Mercedes-Benz CLA: quattro versioni e prezzi a partire da 56.665 euro

La dinamica gamma della Mercedes-Benz si arricchisce con il lancio della nuova CLA sul mercato italiano, presentando una serie di opzioni progettate per soddisfare una vasta gamma di preferenze. Disponibile nelle versioni 250+ e 350 4MATIC, questa nuova offerta si distingue per il suo approccio all’avanguardia alla mobilità elettrica.

Con un prezzo iniziale di 56.665 euro, la versione 250+ con tecnologia EQ viene offerta in una sofisticata configurazione Advanced. Per i clienti alla ricerca di maggiore potenza e prestazioni, la versione CLA 350 4MATIC parte da 62.265 euro. Sono disponibili quattro allestimenti distinti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus, ognuna con vantaggi unici. A partire dall’allestimento Advanced Plus, si può scegliere tra l’estetica Progressive e AMG Line, mentre le versioni Premium e Premium Plus offrono l’opzione AMG Line Plus, caratterizzata da dettagli esclusivi come il pacchetto night, cerchi da 19”, spoiler AMG e cinture di sicurezza rosse.

Il cuore tecnologico della nuova CLA è l’integrazione della tecnologia EQ, che promette consumi straordinariamente bassi e un’autonomia ineguagliata per il segmento. La CLA 250+ con tecnologia EQ vanta un consumo energetico combinato compreso tra 14,1 e 12,2 kWh/100 km e emissioni di CO₂ pari a 0 g/km, classificandosi nella classe CO₂ A. Le prestazioni non mancano, con un’autonomia fino a 792 chilometri WLTP, rendendo questa versione una scelta eccezionale per chi cerca massima efficienza e sostenibilità.

Anche la CLA 350 4MATIC con EQ Technology si distingue, grazie a un motore da 260 kW, posizionandosi come opzione di fascia alta nella gamma di modelli. Con un consumo energetico che varia tra 14,7 e 12,5 kWh/100 km e emissioni di CO₂ pari a 0, questa vettura assicura che le prestazioni di alta gamma e l’efficienza ecologica vadano di pari passo.

Questa nuova offerta di Mercedes-Benz rappresenta non solo un passo avanti nella tecnologia automobilistica, ma anche un impegno verso un futuro più sostenibile e responsabile. La nuova CLA è pronta a scrivere il prossimo capitolo della mobilità innovativa e sostenibile.