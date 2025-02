Nuova MINI Cooper Cabrio: il massimo del divertimento a cielo aperto

La famiglia MINI si arricchisce con l’arrivo della nuova MINI Cooper Cabrio, un modello che incarna perfettamente il DNA del marchio britannico: stile iconico, emozione di guida e un inconfondibile spirito libero. Il claim “Always Open” non è solo uno slogan, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per chi ama vivere la strada senza compromessi.

Design rinnovato: tradizione e modernità

Il frontale della nuova MINI Cooper Cabrio mantiene il caratteristico design con fari rotondi, ma si aggiorna con una calandra ottagonale e dettagli in Vibrant Silver o Jet Black lucido, a seconda della versione scelta. I fari a LED di serie non solo migliorano la visibilità, ma regalano anche un’esperienza esclusiva con la coreografia di benvenuto e addio, che proietta il logo MINI sul terreno accanto alle portiere.

Sul profilo laterale, il contrasto tra sbalzi corti e passo lungo esalta la silhouette sportiva e compatta. Nonostante le dimensioni contenute, con una lunghezza di 3.879 mm, una larghezza di 1.744 mm e un’altezza di 1.431 mm, la MINI Cooper Cabrio trasmette un’impressione di solidità e spazio. La capote in tessuto premium, completamente automatizzata, si apre in appena 18 secondi anche in movimento fino a 30 km/h, garantendo la massima versatilità e un’autentica esperienza a cielo aperto.

Interni: minimalismo e tecnologia avanzata

L’abitacolo della nuova MINI Cooper Cabrio si distingue per il design “Charismatic Simplicity”, caratterizzato da linee pulite e materiali di qualità. I tre elementi chiave del cockpit sono il volante sportivo, il nuovo display OLED centrale e la MINI toggle bar.

Il display OLED da 240 mm rappresenta il cuore tecnologico dell’auto, offrendo un’interfaccia intuitiva grazie al MINI Operating System 9, che permette di gestire tutte le funzioni con comandi tattili o vocali. Grazie alla tecnologia OLED, le informazioni rimangono perfettamente visibili anche sotto la luce diretta del sole, un dettaglio essenziale per una cabriolet.

I sedili offrono un mix perfetto tra comfort ed estetica. Nella versione Classic, si possono scegliere rivestimenti in Vescin e tessuto silhouette blu. La variante Favoured introduce opzioni in Vescin beige o Nightshade Blue con cuciture a contrasto, mentre il modello JCW punta sulla sportività con sedili in pelle nera e dettagli rossi.

Motorizzazioni: potenza per ogni esigenza

La nuova MINI Cooper Cabrio offre tre motorizzazioni a benzina, tutte con quattro cilindri da due litri, pensate per chi vuole unire efficienza e piacere di guida. La versione MINI Cooper Cabrio C eroga una potenza di 120 kW/163 CV, con una coppia di 250 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h. La MINI Cooper Cabrio S offre invece 150 kW/204 CV, con una coppia di 300 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 237 km/h. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, la MINI Cooper Cabrio JCW rappresenta la scelta ideale, offrendo sportività e adrenalina su strada.

Prezzi e disponibilità

La nuova MINI Cooper Cabrio è già disponibile per l’acquisto con un listino prezzi che parte da 32.900 euro per la versione C Classic e arriva fino a 43.900 euro per la sportiva John Cooper Works. Con il suo design rinnovato, interni sofisticati e prestazioni all’altezza delle aspettative, la nuova MINI Cooper Cabrio si conferma come una delle cabrio più affascinanti e desiderabili del segmento. Un’auto perfetta per chi ama la guida all’aria aperta senza rinunciare a tecnologia e stile.