Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

La nuova Opel Astra e la versione Sports Tourer, presentate al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, aprono una nuova era per la compatta tedesca. Evoluta nel design e nella tecnologia, si distingue ora per una soluzione di illuminazione che ridefinisce gli standard del segmento: i fari a matrice Intelli-Lux HD.

Più di 50.000 elementi LED – esattamente 51.200, pari a 25.600 per lato – compongono il nuovo sistema di illuminazione adattivo, una cifra che segna un record nella categoria. Questa tecnologia, già premiata con il DVN Award 2025 nella categoria “Migliori fari”, deriva da quella introdotta sul SUV Grandland e oggi equipaggia la compatta Opel per garantire un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Secondo Opel, il sistema Intelli-Lux HD adatta il fascio luminoso in tempo reale grazie a una telecamera che rileva gli altri utenti della strada, escludendoli automaticamente dalla porzione di luce diretta e mantenendo comunque il massimo della visibilità per il conducente.

L’efficacia non si misura solo nella qualità della luce, ma anche nei tempi di reazione: a 80 km/h, gli studi citati da Opel mostrano che gli oggetti vengono individuati fino a 40 metri prima rispetto ai fari alogeni tradizionali. Questo si traduce in uno o due secondi preziosi per evitare incidenti.

Il sistema evolve anche nelle sue funzioni automatiche. Le luci per la guida urbana, extraurbana, in curva e in condizioni meteo difficili ora si regolano in modo più intelligente. Il cono luminoso si adatta alla traiettoria del veicolo, e un modulo aggiuntivo illumina meglio il lato interno in curva, prevenendo zone d’ombra. In caso di pioggia o nebbia, la luce modula la propria intensità per limitare l’effetto riflesso sull’asfalto bagnato. Inoltre, i fari riconoscono la segnaletica stradale e abbassano la luminosità per ridurre i riflessi abbaglianti per il conducente. La cosiddetta *modalità turista* permette infine di sfruttare tutte le funzioni anche nei Paesi con guida a sinistra.

Design e identità luminosa si fondono in un linguaggio visivo inedito per la nuova Astra. Per la prima volta, il logo Opel Blitz è illuminato permanentemente e si integra nel frontale Opel Vizor ridisegnato. Le linee luminose si estendono orizzontalmente verso i fari e verticalmente verso il cofano, formando l’iconico Opel Compass, ora anch’esso illuminato e protagonista di una nuova firma stilistica.

Questo lavoro di luce e design conferisce alla vettura un aspetto più pulito, tecnologico e moderno, espressione del percorso di trasformazione intrapreso dal marchio. L’evoluzione estetica si ispira alla concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la prima creazione “phygital” della casa tedesca, segno di un dialogo costante tra design visionario e produzione reale.

Con la nuova Opel Astra, la tecnologia Intelli-Lux HD non rappresenta solo un’eccellenza ingegneristica, ma un contributo concreto alla sicurezza quotidiana. Un faro che non si limita a illuminare la strada, ma che interpreta l’ambizione del marchio: rendere l’innovazione accessibile e tangibile per chi guida ogni giorno.