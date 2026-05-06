Nuova Opel Corsa GSE: la hot hatch completamente elettrica che rivoluziona il segmento

Opel presenta la nuova Corsa GSE, una hot hatch completamente elettrica che promette di rivoluzionare il segmento delle compatte sportive grazie a prestazioni straordinarie e un design d'impatto.

Con una potenza di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la Corsa GSE è la Opel di serie più veloce di sempre in accelerazione, bruciando lo 0-100 km/h in soli 5,5 secondi. Le prestazioni sono supportate da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) e un sistema di gestione della temperatura dedicato per la massima efficienza sportiva.

L'anima sportiva della GSE si traduce in un design esclusivo: anteriore e posteriore specifici, cerchi da 18 pollici, impianto frenante Alcon ad alte prestazioni, sedili sportivi in Alcantara, cinture di sicurezza gialle e display digitali dedicati alla performance. Ogni dettaglio, dagli inserti neri sulla carrozzeria allo spoiler posteriore, conferma l'identità "hot hatch".

Il piacere di guida è modulabile grazie a tre modalità selezionabili: 'Sport', 'Normal' ed 'Eco'. In modalità Sport è sprigionata tutta la potenza, mentre la modalità Normal riduce a 231 CV senza intaccare la velocità massima di 180 km/h. In Eco l'autonomia e l'efficienza vengono ottimizzate, con velocità limitata a 150 km/h. La trazione anteriore è gestita da un differenziale a slittamento limitato Torsen e il telaio sportivo ribassato porta la dinamica di guida a livelli da segmento superiore. L'impianto frenante a quattro pistoni garantisce frenate tempestive anche alle massime velocità.

Gli interni rappresentano una moderna evoluzione dello stile classico Opel, omaggiando la tradizione delle Corsa GSi ma con una visione proiettata al futuro. I sedili sportivi in Alcantara, i dettagli a scacchi gialli, il volante rivestito e gli inserti specifici creano un ambiente votato al piacere di guida senza rinunce al comfort. Il display centrale da 10 pollici mostra dati sulle prestazioni, visualizzazione delle forze G, valori di accelerazione, gestione batteria e molto altro, con grafiche dedicate GSE.

Tra le dotazioni di serie figurano sedili e volante riscaldati, telecamera posteriore a 180 gradi, Keyless Entry & Start, e il caricabatterie bidirezionale V2L. Questo sistema consente non solo di ricaricare la vettura, ma anche di alimentare dispositivi esterni come e-bike o barbecue elettrici direttamente dalla batteria dell'auto.

La Opel Corsa GSE non è solo una sportiva da pista, ma una compatta elettrica votata all'emozione e alla praticità quotidiana. Il suo debutto pubblico è atteso al prossimo Salone dell'Auto di Parigi, ma le prime immagini ufficiali già rivelano un'auto destinata a diventare un punto di riferimento tra le elettriche sportive. Ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità saranno resi noti nei prossimi mesi.