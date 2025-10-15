Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Published

Svelata in anteprima mondiale lo scorso 8 settembre al Salone dell’Auto di Monaco, la Nuova Renault Clio segna un capitolo importante nella strategia di elettrificazione e modernizzazione del marchio francese. Con l’apertura ufficiale degli ordini in Italia, il modello si prepara a confermarsi come una delle protagoniste più attese del segmento B.

La Nuova Clio si inserisce in un’offerta particolarmente articolata e coerente. A fianco di due modelli 100% elettrici – Renault 5 (3,92 m) e Renault 4 (4,14 m) – e di due modelli Full Hybrid E-Tech – la nuova Clio (4,12 m) e Renault Captur (4,24 m), si aggiungerà presto Renault Twingo E-Tech Electric, il cui reveal è fissato per il 6 novembre. Questa strategia segna il ritorno deciso di Renault anche nel segmento A, puntando su un’offerta complementare e sinergica.

La Nuova Renault Clio si presenta con un design completamente rinnovato e un look più atletico. L’anteriore sfoggia un frontale dinamico e deciso, mentre la linea filante della carrozzeria rafforza l’identità da berlina compatta. Le dimensioni (4,12 metri) le permettono di posizionarsi in modo strategico tra le city car e i SUV del brand, con un bagagliaio generoso fino a 391 litri.

Il cuore tecnologico è la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, che abbina un’unità termica ad un motore elettrico, garantendo prestazioni migliorate con +15 CV, +22 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi. L’efficienza è ai vertici del segmento: 89 g/km di CO2 e 3,9 l/100 km di consumo medio, con un impatto diretto e positivo sul costo totale di utilizzo per il cliente.

La nuova generazione di Clio è un concentrato di innovazione. Offre fino a 29 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e un’esperienza connessa di alto livello, con Adaptive Cruise Control e Google integrato già a partire dall’allestimento Techno. La dotazione tecnologica posiziona la vettura tra le più moderne e complete della sua categoria.

La Nuova Renault Clio è disponibile con una gamma semplice e razionale, articolata su tre livelli di allestimento, con prezzi a partire da 18.900 euro.

L’allestimento Evolution rappresenta il cuore della gamma e include dotazioni tecnologiche importanti come Adaptive Cruise Control, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10,1’’, sedile del conducente regolabile in altezza e sensori di parcheggio posteriori.

Salendo di livello, l’allestimento Techno introduce il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, climatizzazione automatica, privacy glass, retrovisori ripiegabili elettricamente e cerchi in lega da 16’’. A completare l’esperienza, ci sono ambient lighting a LED, bracciolo centrale e una telecamera posteriore per il parcheggio.

Al vertice della gamma, l’allestimento Esprit Alpine si distingue per un design sportivo e sofisticato, con cerchi da 18’’ diamantati fumé, inserti in Alcantara, pedaliera in alluminio e dettagli esclusivi Dark Chrome. Sul fronte tecnologico, offre Active Driver Assist, sensori anteriori e laterali, sensore angolo cieco, alert di uscita sicura e frenata automatica d’emergenza in retromarcia.

La nuova generazione di Clio consolida la presenza del marchio francese nel segmento B con un’auto versatile, efficiente e ricca di tecnologia. L’abbinamento tra un design dinamico, un powertrain ibrido ai vertici della categoria e un ecosistema digitale all’avanguardia la rendono una proposta estremamente competitiva.

Con la Nuova Renault Clio, il marchio punta non solo a rafforzare la sua leadership in Europa, ma anche a ridefinire gli standard della berlina compatta per una clientela sempre più attenta a sostenibilità, connettività e piacere di guida.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

SAIC Motor Italy sceglie di puntare sulla cultura e sui giovani talenti italiani aderendo con entusiasmo al Premio Cairo, il prestigioso riconoscimento dedicato agli...

3 ore ago

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra MINI e il designer britannico Paul...

3 ore ago

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street — debutto a EICMA 2025 Il portfolio del brand tedesco...

4 ore ago

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Lepas ha annunciato il lancio del suo innovativo programma “Global Elegance Lifestyle Partner” durante l’International User Summit del Gruppo Chery che si terrà a...

5 ore ago