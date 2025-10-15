Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Svelata in anteprima mondiale lo scorso 8 settembre al Salone dell’Auto di Monaco, la Nuova Renault Clio segna un capitolo importante nella strategia di elettrificazione e modernizzazione del marchio francese. Con l’apertura ufficiale degli ordini in Italia, il modello si prepara a confermarsi come una delle protagoniste più attese del segmento B.

La Nuova Clio si inserisce in un’offerta particolarmente articolata e coerente. A fianco di due modelli 100% elettrici – Renault 5 (3,92 m) e Renault 4 (4,14 m) – e di due modelli Full Hybrid E-Tech – la nuova Clio (4,12 m) e Renault Captur (4,24 m), si aggiungerà presto Renault Twingo E-Tech Electric, il cui reveal è fissato per il 6 novembre. Questa strategia segna il ritorno deciso di Renault anche nel segmento A, puntando su un’offerta complementare e sinergica.

La Nuova Renault Clio si presenta con un design completamente rinnovato e un look più atletico. L’anteriore sfoggia un frontale dinamico e deciso, mentre la linea filante della carrozzeria rafforza l’identità da berlina compatta. Le dimensioni (4,12 metri) le permettono di posizionarsi in modo strategico tra le city car e i SUV del brand, con un bagagliaio generoso fino a 391 litri.

Il cuore tecnologico è la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, che abbina un’unità termica ad un motore elettrico, garantendo prestazioni migliorate con +15 CV, +22 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi. L’efficienza è ai vertici del segmento: 89 g/km di CO2 e 3,9 l/100 km di consumo medio, con un impatto diretto e positivo sul costo totale di utilizzo per il cliente.

La nuova generazione di Clio è un concentrato di innovazione. Offre fino a 29 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e un’esperienza connessa di alto livello, con Adaptive Cruise Control e Google integrato già a partire dall’allestimento Techno. La dotazione tecnologica posiziona la vettura tra le più moderne e complete della sua categoria.

La Nuova Renault Clio è disponibile con una gamma semplice e razionale, articolata su tre livelli di allestimento, con prezzi a partire da 18.900 euro.

L’allestimento Evolution rappresenta il cuore della gamma e include dotazioni tecnologiche importanti come Adaptive Cruise Control, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10,1’’, sedile del conducente regolabile in altezza e sensori di parcheggio posteriori.

Salendo di livello, l’allestimento Techno introduce il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, climatizzazione automatica, privacy glass, retrovisori ripiegabili elettricamente e cerchi in lega da 16’’. A completare l’esperienza, ci sono ambient lighting a LED, bracciolo centrale e una telecamera posteriore per il parcheggio.

Al vertice della gamma, l’allestimento Esprit Alpine si distingue per un design sportivo e sofisticato, con cerchi da 18’’ diamantati fumé, inserti in Alcantara, pedaliera in alluminio e dettagli esclusivi Dark Chrome. Sul fronte tecnologico, offre Active Driver Assist, sensori anteriori e laterali, sensore angolo cieco, alert di uscita sicura e frenata automatica d’emergenza in retromarcia.

La nuova generazione di Clio consolida la presenza del marchio francese nel segmento B con un’auto versatile, efficiente e ricca di tecnologia. L’abbinamento tra un design dinamico, un powertrain ibrido ai vertici della categoria e un ecosistema digitale all’avanguardia la rendono una proposta estremamente competitiva.

Con la Nuova Renault Clio, il marchio punta non solo a rafforzare la sua leadership in Europa, ma anche a ridefinire gli standard della berlina compatta per una clientela sempre più attenta a sostenibilità, connettività e piacere di guida.