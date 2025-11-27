Connect with us

Nuova Renault Clio: la rivoluzione della city-car che detta le regole del segmento B

La Nuova Renault Clio si presenta ufficialmente ai test drive come il nuovo punto di riferimento del suo segmento. Completamente riprogettata dentro e fuori, la sesta generazione della compatta francese alza nuovamente l’asticella in termini di design, tecnologia, sostenibilità e piacere di guida, riaffermando il ruolo di Clio come best-seller assoluto del marchio dal 1990.

Con oltre 17 milioni di unità vendute in 120 Paesi e una presenza di 35 anni sul mercato, Clio continua a reinventarsi a ogni generazione. La filosofia rimane la stessa: combinare compattezza urbana e qualità da segmento superiore. Il nuovo modello porta avanti questa tradizione con una trasformazione profonda, più incisiva di quella vista nel passaggio da Clio IV a Clio V.

Renault non ha nascosto gli obiettivi: creare una Clio super-potenziata, con design più atletico, proporzioni decise e una gamma motori completamente rinnovata. Il risultato è un’auto che sembra fare un balzo di categoria, pur mantenendo l’agilità e l’accessibilità che hanno decretato il suo successo.

Il primo colpo d’occhio rivela una vettura più matura, più larga e più lunga. Il frontale introduce un nuovo linguaggio stilistico Renault: linee scolpite, cofano allungato, calandra prominente con motivo a losanghe sfumate e una firma luminosa molto distintiva. I fari flottanti e i gruppi ottici posteriori ispirati alle sportive conferiscono a Clio un’identità forte e moderna.

La crescita dimensionale (+67 mm in lunghezza e +39 mm in larghezza) non si traduce soltanto in estetica, ma anche in proporzioni più equilibrate e in una migliore presenza su strada. I cerchi fino a 18’’ amplificano l’effetto, mentre la linea del tetto, più profilata, richiama quella di una coupé compatta.

L’abitacolo fa un deciso salto verso l’alto. Il cuore tecnologico è rappresentato dal doppio display OpenR fino a 10,1’’, ereditato dai modelli di categoria superiore come Austral e Rafale. La qualità percepita migliora grazie a nuovi materiali, giochi di luce LED con 48 tonalità di ambient lighting e finiture ispirate al motorsport nella versione Esprit Alpine.

Il comfort cresce per ogni passeggero, grazie a una delle migliori abitabilità posteriori del segmento e a più spazi portaoggetti. Il bagagliaio raggiunge i 391 litri, con una soglia di carico abbassata per facilitare l’accesso.

Per la prima volta nel segmento, Renault introduce OpenR Link con Google integrato. È possibile utilizzare Google Maps, Google Play e l’assistente vocale senza necessità dello smartphone, grazie al piano dati a bordo. Un’evoluzione importante in ottica sicurezza e praticità quotidiana.

I futuri aggiornamenti Over the Air introdurranno Google Gemini, l’assistente IA conversazionale, capace di comprendere frasi naturali, cambiare lingua in tempo reale e gestire attività complesse. Una funzione destinata a rivoluzionare l’interazione uomo–auto.

Con la disponibilità di fino a 29 sistemi ADAS, la nuova Clio prende in prestito dalla categoria superiore dotazioni come l’Active Driver Assist, che combina cruise control adattivo intelligente e centraggio di corsia. Sono presenti anche frenata automatica in retromarcia, alert di uscita sicura dei passeggeri, telecamere HD con visione a 360° e sistemi avanzati per il rilevamento della stanchezza.

Il pratico My Safety Switch consente al conducente di richiamare le proprie impostazioni preferite degli ADAS con un solo gesto, evitando di dover intervenire a ogni avvio.

Il vero gioiello è la E-Tech Full Hybrid 160 cv, che migliora il precedente sistema 145 cv con un nuovo motore 1.8, batteria potenziata e una trasmissione a 15 modalità. Con consumi da 3,9 l/100 km ed emissioni record da 89 g/km di CO2, si impone come una delle ibride più efficienti del mercato. In città può viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo, con un’autonomia totale che sfiora i 1.000 km.

In gamma arriva anche il nuovo TCe 115, un 1.2 turbo di ultima generazione con ciclo Atkinson e iniezione diretta, mentre nel 2026 debutterà l’Eco-G 120 EDC, versione bifuel benzina-GPL pensata per chi cerca costi d’esercizio ridotti e autonomie record fino a 1.450 km.

Il lavoro in galleria del vento ha abbassato il Cx da 0,32 a 0,30, con miglioramenti mirati a retrovisori, fondo piatto, spoiler e gruppi ottici. L’abitacolo beneficia di una notevole riduzione del rumore, grazie a nuove schiume fonoassorbenti e al design dei retrovisori. Il telaio, affinato su due tarature in base al peso, ripropone la proverbiale combinazione Clio di comfort e dinamismo, ora su livelli ancora più maturi.

Renault ha spinto molto anche sul fronte ambientale: il 33,9% del peso dell’auto deriva da materiali provenienti dall’economia circolare, il 92% dei tessuti Esprit Alpine è composto da fibre riciclate e i cerchi contengono il 50% di alluminio riciclato. Numeri importanti che sottolineano la volontà della marca di unire innovazione e responsabilità.

Con un design evoluto, tecnologia da segmento superiore, un pacchetto ADAS da primato e una gamma motori estremamente efficiente, la Nuova Renault Clio non si limita a rinnovare un best-seller: ridefinisce gli standard del segmento B.

