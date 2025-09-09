Nuova Renault Clio: la sesta generazione che rivoluziona il segmento B

Con oltre 35 anni di carriera e 17 milioni di unità vendute in 120 Paesi, Renault Clio non è solo un’auto: è un’icona. Dal 1990 ad oggi ha saputo evolversi costantemente, ridefinendo più volte gli standard del segmento B e imponendosi come la city car francese più venduta di sempre. Due volte incoronata “European Car of the Year” (1991 e 2006), la compatta della Losanga torna protagonista con una sesta generazione completamente rivisitata, che punta a coniugare design emozionale, tecnologie avanzate e motorizzazioni sempre più efficienti.

Il primo impatto con la Nuova Renault Clio 2025 è quello di una berlina slanciata e seducente. Il frontale introduce il nuovo linguaggio stilistico della casa francese: cofano allungato, calandra scolpita e sguardo incisivo con firma luminosa ispirata alla losanga Renault. Le dimensioni crescono leggermente rispetto alla quinta generazione, raggiungendo 4,12 metri di lunghezza e 1,77 di larghezza, senza perdere l’agilità tipica del modello.

Il profilo, reso più atletico, si distingue per la linea del tetto dinamica e le maniglie posteriori integrate, mentre il posteriore richiama il mondo sportivo con fari a quattro elementi e lunotto inclinato. Sono disponibili sette tinte di carrozzeria, tra cui le inedite Rosso Assoluto e Verde Assoluto, che arricchiscono una gamma cromatica capace di esaltare le forme scolpite della vettura.

L’abitacolo segna un salto qualitativo notevole. Materiali riciclati e finiture curate si accompagnano a un design moderno, con la plancia caratterizzata da un doppio display OpenR a forma di V fino a 10,1 pollici e dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, inedito per questa categoria. Grazie a Google Maps, Google Assistant e Google Play, l’esperienza di bordo si fa connessa e intuitiva, con oltre 100 app disponibili e 2 GB di dati mensili inclusi per tre anni.

La qualità percepita cresce ulteriormente negli allestimenti più ricchi come Esprit Alpine, dove spiccano rivestimenti in Alcantara, inserti in metallo brunito e dettagli esclusivi. Lo spazio interno rimane generoso, con 391 litri di capacità del bagagliaio e numerosi vani portaoggetti pensati per la vita quotidiana.

Cuore pulsante della nuova generazione è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 160 cv, sviluppata da Horse Powertrain. Si tratta del sistema ibrido più efficiente della gamma Renault, capace di garantire consumi record di 3,9 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 89 g/km. Un risultato che permette alla Clio di ridurre fino al 40% i consumi rispetto a un tradizionale motore benzina.

La tecnologia, derivata dall’esperienza in Formula 1, abbina un motore benzina 1.8 a ciclo Atkinson a due unità elettriche e a una trasmissione intelligente multimode. Il risultato è una guida fluida e performante, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e fino all’80% del tempo in elettrico durante l’uso urbano. L’autonomia complessiva può toccare i 1.000 km, rendendo questa Clio ideale sia per la città che per i lunghi viaggi.

A completare la gamma, una nuova unità benzina tre cilindri TCe 115 cv con cambio manuale e, in un secondo tempo, la versione Eco-G 120 cv bifuel benzina-GPL con trasmissione automatica EDC.

Un altro pilastro della nuova Clio è la sicurezza. Il modello può contare fino a 29 sistemi avanzati di assistenza alla guida, alcuni dei quali inediti per il segmento. Tra questi spiccano l’Active Driver Assist con Adaptive Cruise Control intelligente, la frenata automatica in retromarcia, l’alert di uscita sicura per gli occupanti e il monitoraggio della stanchezza del conducente con telecamera interna.

Renault introduce anche le funzioni Safety Score e Safety Coach, che analizzano lo stile di guida e forniscono consigli personalizzati per aumentare la sicurezza, oltre al sistema QRescue con QR Code per facilitare l’intervento dei soccorsi in caso di incidente.

La Nuova Renault Clio 2025 viene prodotta nello stabilimento di Bursa, in Turchia, dove dal 1971 sono già uscite oltre 5 milioni di unità. Più del 50% dei componenti proviene da fornitori locali, a conferma del forte radicamento industriale.

Con Clio, Renault rafforza ulteriormente la sua presenza nel segmento B, affiancando modelli come Captur, Renault 5 E-Tech Electric e la futura Renault 4 E-Tech Electric. Insieme, costituiscono la gamma più completa e giovane sul mercato europeo, capace di soddisfare ogni esigenza di mobilità, dall’elettrico all’ibrido fino al GPL.

La sesta generazione di Renault Clio non si limita a rinnovare una best-seller: la reinventa, alzando ancora una volta l’asticella. Più espressiva, tecnologica ed efficiente, la nuova Clio dimostra come una city car possa avere “tutto di una grande”. Gli ordini apriranno entro la fine del 2025, ma l’attesa è già altissima. Renault, con il programma esclusivo LOVE CLIO, permetterà agli utenti di registrarsi per scoprire in anteprima ogni dettaglio e accedere a un’offerta dedicata.