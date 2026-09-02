Nuova SIDI Ravix: controllo e comfort per le sfide gravel più estreme

La nuova SIDI Ravix si presenta come una calzatura rivoluzionaria per il mondo gravel, concepita per coloro che desiderano andare oltre i limiti della disciplina tradizionale. Progettata per offrire controllo, comfort e precisione anche nelle condizioni più impegnative, questa scarpa punta a conquistare i ciclisti off-road più esigenti con una combinazione di materiali innovativi e soluzioni tecniche avanzate.

La tomaia della Ravix è realizzata in microfibra morbida e resistente, abbinata a rinforzi in tessuto ripstop su punta e lati, per garantire un'eccezionale durabilità contro abrasioni e tagli. L'efficace sistema di chiusura a doppio rotore in alluminio NUUN 001C consente una regolazione micrometrica, assicurando al piede una posizione stabile e sicura anche nelle fasi di maggiore spinta. All'interno, il collare anatomico in TPU ad alta densità limita la pressione e incrementa la stabilità, offrendo comfort prolungato anche nelle uscite più lunghe.

La suola GR1CC, composta per il 25% da gomma riciclata e dotata di un indice di rigidità 8, è stata ingegnerizzata per fornire il giusto equilibrio tra potenza di pedalata e stabilità sui terreni misti. Il sistema di regolazione indipendente dei tacchetti permette allineamenti altamente personalizzati, mentre la soletta Millennium supporta il piede anche durante un utilizzo intenso. I principali componenti sono sostituibili: rotori, tacchetti a 4 fori e soletta removibile ne migliorano la durabilità e semplificano la manutenzione.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 249 euro: un investimento importante, giustificato dalla qualità dei materiali e dal livello tecnologico offerto dal brand italiano, leader nella produzione di calzature tecniche dal 1960. Da oltre sessant'anni, SIDI affianca professionisti e appassionati di ciclismo e motociclismo in tutto il mondo con prodotti all'avanguardia e una filosofia fedele al concetto Made to progress. Con la Ravix, si apre una nuova frontiera nelle performance gravel, dove ogni dettaglio è pensato per superare i limiti e garantire prestazioni all'altezza delle aspettative più elevate.