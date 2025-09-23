Nuova Toyota Aygo X: ecco la prima ibrida di segmento A in Europa

La Toyota Aygo X debutta sul palcoscenico europeo come il primo veicolo full hybrid del segmento A, segnando un’importante evoluzione nella gamma della casa automobilistica giapponese. Caratterizzata da un design fresco e moderno, la nuova Aygo X combina stile ed efficienza, offrendo emissioni di CO2 incredibilmente basse per un’auto non plug-in. Con solamente 85 g CO2/km, raggiunge livelli di sostenibilità mai visti in precedenza nel suo segmento.

Con l’introduzione della tecnologia ibrida, la Aygo X non solo riduce l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del 18%, ma porta anche potenza e agilità maggiori grazie alla piattaforma TNGA. La Toyota Global New Architecture permette un baricentro basso e una rigidità strutturale elevata, migliorando la maneggevolezza e l’esperienza di guida complessiva. La disposizione longitudinale della batteria contribuisce ulteriormente all’efficienza, ottimizzando lo spazio interno senza compromettere comfort e praticità.

La Aygo X è studiata per rispondere alle esigenze di una clientela moderna e design-oriented, tanto che include anche una variante GR SPORT per chi cerca un’esperienza di guida più audace e dinamica. Con sospensioni e sterzo ottimizzati, accompagnati da un design distintivo, la versione GR SPORT offre un look sportivo senza sacrificare la performance.

La sicurezza non viene trascurata: la nuova Aygo X integra il pacchetto Toyota Safety Sense, con miglioramenti nel sistema di pre-collisione e nuove funzioni come la riduzione dell’accelerazione e l’assistenza alla sterzata di emergenza. Inoltre, un cruise control adattivo full-range aggiornato assicura una guida confortevole su strade lunghe.

Il sistema multimediale all’avanguardia, con uno schermo touchscreen da 10,5 pollici sui modelli premium, sottolinea l’impegno di Toyota nel garantire un’esperienza di connessione completa all’interno del veicolo. Con connettività wireless Android Auto® e Apple CarPlay®, i clienti possono sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia in-car.

La nuova Aygo X sarà disponibile nei primi mercati europei alla fine del 2025, segnando un ulteriore passo verso l’elettrificazione accessibile a tutti. Questo lancio rafforza l’impegno di Toyota nel fornire opzioni elettrificate in tutti i segmenti, riflettendo un approccio integrato e sostenibile per il futuro della mobilità.