Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Toyota ha dato ufficialmente inizio alla produzione della nuova Aygo X Hybrid nello stabilimento di Kolin, nella Repubblica Ceca, segnando un nuovo traguardo nel percorso verso una mobilità più sostenibile. Si tratta del primo modello Full Hybrid nel segmento delle city car, che consolida l’impegno di Toyota nel rendere la tecnologia ibrida accessibile a un pubblico sempre più ampio.

La nuova Aygo X Hybrid rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio: offre emissioni di CO₂ più basse di qualsiasi auto non Plug-in attualmente sul mercato* e amplia ulteriormente l’offerta elettrificata di Toyota, ora presente in tutti i principali segmenti europei. Dopo vent’anni dal debutto della prima Aygo nel 2005 e quattro anni dal lancio della versione crossover Aygo X, con oltre 365.000 unità prodotte, l’arrivo della versione ibrida segna l’inizio di una nuova era per la compatta di casa Toyota.

La produzione è affidata alla fabbrica “Toyota Motor Manufacturing Czech Republic” (TMMCZ), dove l’azienda ha implementato nuovi materiali e processi di produzione e logistica semplificati per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. L’impianto impiega circa 3.200 dipendenti e utilizza materiali provenienti per il 65% da fornitori locali. Dalla sua inaugurazione nel 2022, TMMCZ ha prodotto oltre 2,3 milioni di veicoli, tra cui Aygo, Aygo X e Yaris.

Lo stabilimento non solo rappresenta un pilastro per la produzione europea di Toyota, ma si sta anche preparando alla futura realizzazione di veicoli elettrici a batteria (BEV), rafforzando la strategia multi-tecnologica della casa giapponese verso la neutralità carbonica.

In occasione dell’avvio della produzione, il presidente di Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, Robert Kiml, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare la produzione di Aygo X Hybrid e di cominciare a prepararci per la futura produzione di veicoli elettrici a batteria. Questo traguardo segna un altro passo avanti nel nostro percorso multi-tecnologico verso la neutralità carbonica. Anche l’introduzione della versione GR SPORT aggiunge un nuovo capitolo nella storia di Aygo.”

A queste parole si è aggiunto il commento di Peter Rade, Vicepresidente Qualità di Toyota Motor Europe: “Aygo X introduce la rinomata tecnologia ibrida di Toyota nel nostro modello più compatto e accessibile, offrendo maggiore efficienza, prestazioni migliorate e livelli di sicurezza avanzati in linea con i nostri rigorosi standard di qualità. Questo traguardo testimonia il nostro impegno per rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti, senza compromessi sulla qualità.”

Toyota conferma così il proprio impegno verso la neutralità carbonica in Europa entro il 2040, con l’obiettivo di raggiungerla già entro il 2030 in tutti gli stabilimenti di produzione europei. L’impianto di Kolin continua a promuovere questo obiettivo attraverso iniziative di miglioramento dell’efficienza energetica, l’adozione di energia da fonti rinnovabili e l’innovazione nei processi industriali e logistici.

Con la nuova Aygo X Hybrid, Toyota compie un passo ulteriore verso un futuro in cui la mobilità sostenibile non è più un privilegio, ma una realtà accessibile a tutti.