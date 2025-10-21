Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

La Triumph Bonneville Bobber MY26 rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti della gamma 2026 di Triumph Motorcycles, un perfetto equilibrio tra stile iconico, tecnologia moderna e prestazioni emozionanti. La casa di Hinckley ha saputo rinnovare profondamente il modello senza snaturarne l’essenza, arricchendolo di dettagli tecnici e stilistici che ne esaltano il carattere unico.

Il nuovo serbatoio da 14 litri, con capacità aumentata di 2 litri rispetto al modello precedente, dona alla Bobber un profilo più massiccio e scolpito. Le linee fluide e i pannelli laterali ridisegnati conferiscono una presenza scenica ancora più muscolosa, mentre il nuovo faro LED tondo con firma luminosa DRL eleva il livello estetico e funzionale dell’anteriore. La sella flottante, più ampia e ora regolabile in modo discreto, assicura un comfort superiore mantenendo l’inconfondibile look “minimalista” che ha reso celebre la Bobber.

Le nuove livree – Interstellar Blue e Sapphire Black, Satin Mineral Grey e Satin Sapphire Black, oltre al classico Jet Black – sottolineano l’anima sofisticata e aggressiva di questa moto. Ogni combinazione trasmette la cura maniacale per i dettagli che caratterizza la produzione Triumph.

Sotto il serbatoio pulsa il leggendario motore bicilindrico Bonneville da 1200cc raffreddato a liquido, capace di erogare 78 CV di potenza massima e una coppia di 106 Nm ai bassi regimi. La messa a punto “hot rod” offre un’accelerazione fluida, vigorosa e accompagnata da un sound profondo, esaltato dai doppi silenziatori slash-cut. La conformità EURO 5+ testimonia l’impegno di Triumph nel mantenere basse le emissioni senza sacrificare le emozioni alla guida.

Una novità attesissima è il kit di depotenziamento per patente A2, che apre le porte della Bobber anche ai motociclisti più giovani, senza rinunciare al fascino e alla qualità del modello originale.

La Bobber 2026 introduce una serie di aggiornamenti tecnologici di alto livello. La nuova IMU con funzione Cornering gestisce in modo ottimale ABS e Traction Control, garantendo una stabilità impeccabile anche in curva. Le due modalità di guida, Road e Rain, consentono di adattare la risposta dell’acceleratore alle diverse condizioni, mentre il cruise control integrato aggiunge un tocco di praticità nei lunghi viaggi.

La ciclistica si affida alla collaudata forcella Showa da 47mm e alla caratteristica sospensione posteriore “swing cage” con monoammortizzatore nascosto, un capolavoro tecnico che preserva l’estetica vintage pur offrendo comfort e controllo moderni. I nuovi cerchi in alluminio leggero migliorano l’agilità complessiva, rendendo la Bobber più maneggevole che mai.

Con un’altezza sella di soli 690 mm, regolabile sia in posizione sia in altezza, la Bobber si adatta a una vasta gamma di motociclisti, offrendo sempre un’esperienza di guida rilassata e coinvolgente. La strumentazione, essenziale ma elegante, include una presa USB-C integrata nel cockpit, un dettaglio pratico per ricaricare i dispositivi durante il viaggio.

Ogni elemento della Bonneville Bobber MY26 riflette la tradizione Triumph: dallo stile pulito e bilanciato alle finiture di alto livello. Per chi desidera rendere la propria moto ancora più personale, la casa britannica propone oltre 120 accessori originali, ideali per esaltare estetica, comfort e performance.

La nuova Triumph Bonneville Bobber 2026 è disponibile su ordinazione presso i concessionari Triumph al prezzo di 16.695 euro (franco concessionario). Le consegne inizieranno a febbraio 2026, con garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato, estendibile fino a 4 anni con Triumph Just Ride, e intervalli di manutenzione ogni 16.000 km, tra i migliori della categoria.