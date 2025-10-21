Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

Published

La Triumph Bonneville Bobber MY26 rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti della gamma 2026 di Triumph Motorcycles, un perfetto equilibrio tra stile iconico, tecnologia moderna e prestazioni emozionanti. La casa di Hinckley ha saputo rinnovare profondamente il modello senza snaturarne l’essenza, arricchendolo di dettagli tecnici e stilistici che ne esaltano il carattere unico.

Il nuovo serbatoio da 14 litri, con capacità aumentata di 2 litri rispetto al modello precedente, dona alla Bobber un profilo più massiccio e scolpito. Le linee fluide e i pannelli laterali ridisegnati conferiscono una presenza scenica ancora più muscolosa, mentre il nuovo faro LED tondo con firma luminosa DRL eleva il livello estetico e funzionale dell’anteriore. La sella flottante, più ampia e ora regolabile in modo discreto, assicura un comfort superiore mantenendo l’inconfondibile look “minimalista” che ha reso celebre la Bobber.

Le nuove livree – Interstellar Blue e Sapphire Black, Satin Mineral Grey e Satin Sapphire Black, oltre al classico Jet Black – sottolineano l’anima sofisticata e aggressiva di questa moto. Ogni combinazione trasmette la cura maniacale per i dettagli che caratterizza la produzione Triumph.

Sotto il serbatoio pulsa il leggendario motore bicilindrico Bonneville da 1200cc raffreddato a liquido, capace di erogare 78 CV di potenza massima e una coppia di 106 Nm ai bassi regimi. La messa a punto “hot rod” offre un’accelerazione fluida, vigorosa e accompagnata da un sound profondo, esaltato dai doppi silenziatori slash-cut. La conformità EURO 5+ testimonia l’impegno di Triumph nel mantenere basse le emissioni senza sacrificare le emozioni alla guida.

Una novità attesissima è il kit di depotenziamento per patente A2, che apre le porte della Bobber anche ai motociclisti più giovani, senza rinunciare al fascino e alla qualità del modello originale.

La Bobber 2026 introduce una serie di aggiornamenti tecnologici di alto livello. La nuova IMU con funzione Cornering gestisce in modo ottimale ABS e Traction Control, garantendo una stabilità impeccabile anche in curva. Le due modalità di guida, Road e Rain, consentono di adattare la risposta dell’acceleratore alle diverse condizioni, mentre il cruise control integrato aggiunge un tocco di praticità nei lunghi viaggi.

La ciclistica si affida alla collaudata forcella Showa da 47mm e alla caratteristica sospensione posteriore “swing cage” con monoammortizzatore nascosto, un capolavoro tecnico che preserva l’estetica vintage pur offrendo comfort e controllo moderni. I nuovi cerchi in alluminio leggero migliorano l’agilità complessiva, rendendo la Bobber più maneggevole che mai.

Con un’altezza sella di soli 690 mm, regolabile sia in posizione sia in altezza, la Bobber si adatta a una vasta gamma di motociclisti, offrendo sempre un’esperienza di guida rilassata e coinvolgente. La strumentazione, essenziale ma elegante, include una presa USB-C integrata nel cockpit, un dettaglio pratico per ricaricare i dispositivi durante il viaggio.

Ogni elemento della Bonneville Bobber MY26 riflette la tradizione Triumph: dallo stile pulito e bilanciato alle finiture di alto livello. Per chi desidera rendere la propria moto ancora più personale, la casa britannica propone oltre 120 accessori originali, ideali per esaltare estetica, comfort e performance.

La nuova Triumph Bonneville Bobber 2026 è disponibile su ordinazione presso i concessionari Triumph al prezzo di 16.695 euro (franco concessionario). Le consegne inizieranno a febbraio 2026, con garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato, estendibile fino a 4 anni con Triumph Just Ride, e intervalli di manutenzione ogni 16.000 km, tra i migliori della categoria.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Moda

G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

Spettacolo

Rino Gaetano: la riedizione di “E io ci sto” per celebrare un artista senza tempo

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Spettacolo

ROSALÍA: Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album “LUX”, già disponibile in pre-order

Motori

Al via gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Volvo Cars lancia la ricarica gratuita a domicilio per i clienti svedesi

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Spettacolo

Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Il leggendario acronimo GTS torna a far sognare gli appassionati Porsche. Tre lettere che, dal lontano 1963 con la 904 Carrera GTS, sono sinonimo...

8 minuti ago

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Hyundai rinnova la sua icona più rappresentativa nel segmento dei SUV con l’arrivo del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026, evoluzione del best-seller che...

1 ora ago

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Nel mese di settembre 2025, Stellantis ha registrato un aumento dell’11,5% nelle vendite di vetture passeggeri nell’UE30, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo...

4 ore ago

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Fiat ha recentemente consolidato il suo impegno verso la sostenibilità diventando partner ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un evento di grande...

5 ore ago