Cespira presenta HPDI 3.0 ad Hannover: motori a basse emissioni per il futuro del trasporto

Cespira ha annunciato il lancio del nuovo sistema HPDI 3.0 in occasione di IAA Transportation 2026 ad Hannover, introducendo una rivoluzionaria piattaforma per l'alimentazione ad iniezione diretta ad alta pressione nei motori diesel.



Il sistema proprietario HPDI 3.0 permette ai motori a combustione interna ad accensione per compressione di utilizzare una vasta gamma di carburanti a basse emissioni, tra cui GNL e BioGNL, senza compromessi in termini di prestazioni e affidabilità, rispondendo così alle pressanti esigenze del trasporto pesante. I precedenti sistemi HPDI di Cespira vantano già oltre 3 miliardi di chilometri percorsi su più di 10.000 camion in oltre 30 Paesi.



La nuova generazione introduce miglioramenti sostanziali: maggiore controllo della pressione del carburante nel rail, migliore durabilità dei componenti e una notevole flessibilità di integrazione. Queste caratteristiche puntano a sostenere i costruttori (OEM) e gli operatori di settore di fronte alle sfide normative sempre più stringenti e ai crescenti costi.



Al cuore del sistema HPDI 3.0 c'è una nuova architettura per il controllo della pressione nel rail che consente prestazioni superiori e consumi ridotti, semplificando le operazioni di calibrazione per i costruttori. Le iniezioni a pressioni più elevate consentono ai nuovi motori ad alte prestazioni di raggiungere livelli superiori di potenza ed efficienza, rispondendo alle esigenze delle future normative sulle emissioni.



La nuova tecnologia offre inoltre una maggiore durabilità grazie a innovativi sistemi di tenuta dinamica degli iniettori, aumentando così la durata operativa dei componenti del motore. Un'architettura modulare permette la gestione indipendente della pressione del carburante su motori di dimensioni maggiori, inclusi i V12 e configurazioni a più bancate, ampliando l'applicabilità del sistema sia su strada che in ambito fuoristrada.



L'attenzione all'adattabilità è centrale: HPDI 3.0 è stato progettato tenendo conto dell'evoluzione dei carburanti del futuro, come l'idrogeno, e offre una flessibilità unica nell'impiego di diverse tipologie di carburante. I costruttori possono così implementare fin da oggi soluzioni a basse emissioni, sfruttando un'architettura pronta ad accogliere le innovazioni che arriveranno sul mercato.



HPDI 3.0 rafforza il modello di business per gli OEM, sia nel breve che nel lungo termine. Un controllo più preciso della pressione del carburante nel rail, la possibilità di raggiungere pressioni di iniezione più elevate, una maggiore durabilità e una migliore efficienza nei consumi rendono HPDI 3.0 una soluzione ancora più interessante per le applicazioni con GNL e BioGNL. L'architettura è inoltre progettata per adattarsi più facilmente a futuri sistemi pensati sia per l'impiego di idrogeno sia per altri carburanti a basse emissioni di carbonio; offrendo ai costruttori una maggiore flessibilità per valorizzare gli investimenti già effettuati nella tecnologia HPDI e ampliare la propria gamma di prodotti con l'evoluzione di questi mercati, ha dichiarato Scott Baker, CTO di Cespira.



La produzione di HPDI 3.0 inizierà nel quarto trimestre del 2026, con i primi veicoli dotati del nuovo sistema attesi su strada all'inizio del 2027. Durante la settimana dell'IAA ad Hannover, HPDI 3.0 sarà esposto presso il Padiglione 21, Stand C31, radunando l'attenzione di costruttori e operatori da tutto il mondo.



Cespira, nata dalla collaborazione tra Volvo Group e Westport Fuel Systems, si conferma così protagonista nel percorso verso una mobilità pesante sostenibile, proponendo soluzioni che rispondono alle attuali esigenze e preparano il terreno per le sfide future della transizione energetica.