Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

Published

La sicurezza e l’efficienza operativa dell’Arma dei Carabinieri hanno ricevuto un significativo impulso con la consegna delle nuove vetture destinate al trasporto urgente di organi e sangue. Durante una cerimonia tenutasi presso il Comando Generale dell’Arma, sono stati presentati i nuovi veicoli Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, entrambe in livrea istituzionale.

Un’alleanza strategica tra Stellantis e l’Arma dei Carabinieri si consolida con questi nuovi mezzi, progettati per garantire prestazioni elevate, affidabilità, e sicurezza in missioni di vitale importanza.

La Maserati MCPURA, una supercar prodotta a Modena, è spinta da un potente motore V6 Nettuno biturbo da 630 CV, dotato di tecnologia avanzata a precamera brevettata e monoscocca in fibra di carbonio. Questa vettura, nata sotto la bandiera dell’eccellenza italiana, è stata pensata per affrontare anche le condizioni più impegnative, assicurando velocità e stabilità.

D’altra parte, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, assemblata nello stabilimento di Cassino, rappresenta la sinergia perfetta tra tradizione e innovazione. Equipaggiata con un motore V6 biturbo da 520 CV e trazione posteriore, quest’automobile sfoggia il celebre simbolo del Quadrifoglio Verde, testimonianza del DNA di Alfa Romeo. Entrambi i modelli sono stati preparati con allestimenti speciali per il trasporto rapido e sicuro di organi e sangue, aumentando così l’efficienza operativa dell’Arma.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi veicoli, affermando: «L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’Istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità».

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha espresso il suo orgoglio nel fornire all’Arma dei Carabinieri vetture simbolo di tecnologia e stile italiani. «Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Maserati MCPURA non sono solo simboli di performance e stile, ma strumenti concreti per garantire rapidità e sicurezza in missioni di vitale importanza. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel coniugare eccellenza automobilistica e responsabilità sociale», ha dichiarato Filosa.

La collaborazione tra Stellantis e l’Arma si conferma dunque ancora una volta un esempio di come la tecnologia possa essere messa al servizio della collettività, rafforzando un legame che affonda le sue radici già nel secondo dopoguerra. L’Alfa Romeo, con la sua storia decennale di servizio all’Arma, continua a rappresentare un pilastro fondamentale nei mezzi utilizzati per garantire la sicurezza pubblica.

In un mondo in continua evoluzione, il connubio tra eccellenza automobilistica e missione sociale evidenziato da questa nuova fornitura rappresenta un passo avanti significativo per il futuro delle missioni sanitarie dei Carabinieri.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

Motori

Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

Sport

Hyundai alla Wizzair Venice Marathon: un grande coinvolgimento di runner e pubblico

Tecnologia

Ray-Ban Meta (Gen 2): quando la tecnologia incontra lo stile per rivoluzionare la quotidianità

Motori

Jim Redman ospite d’onore allo stand Honda Classic al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna

Tecnologia

Audi rivoluziona l’esperienza digitale con la nuova app myAudi e l’assistente AI integrato

Motori

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

Spettacolo

Ornella Vanoni celebra i 30 anni di “Sheherazade” con una versione rimasterizzata

Motori

Pirelli Supplier Day 2025: innovazione, sostenibilità e qualità al centro della strategia globale dell’azienda

Spettacolo

DAVE torna con l’attesissimo terzo album “THE BOY WHO PLAYED THE HARP”

Società

Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Spettacolo

Armin van Buuren: il suo primo album acustico “Piano” in esclusiva su Apple Music Classical

Spettacolo

TIZIANO FERRO: esce oggi “Sono un grande”

Spettacolo

POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Spettacolo

Björk: Cornucopia Live – la straordinaria esperienza visionaria arriva in edizione fisica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Dopo 25 anni di attesa, Honda Prelude torna sulle strade europee con la sesta generazione del suo celebre coupé. La nuova Prelude e:HEV rappresenta...

14 ore ago

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Passione, performance e visione: tre parole che raccontano perfettamente lo spirito con cui Polini Motori si presenta a EICMA 2025. L’azienda bergamasca, simbolo della...

16 ore ago

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Con l’arrivo della Neue Klasse, BMW inaugura una nuova era per la mobilità elettrica, e la protagonista di questa evoluzione è la nuova BMW...

16 ore ago

Motori

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

MAK, azienda leader nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, amplia la propria gamma con QVARZ, la nuova proposta pensata per tutte le...

21 ore ago