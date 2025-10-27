Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

La sicurezza e l’efficienza operativa dell’Arma dei Carabinieri hanno ricevuto un significativo impulso con la consegna delle nuove vetture destinate al trasporto urgente di organi e sangue. Durante una cerimonia tenutasi presso il Comando Generale dell’Arma, sono stati presentati i nuovi veicoli Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, entrambe in livrea istituzionale.

Un’alleanza strategica tra Stellantis e l’Arma dei Carabinieri si consolida con questi nuovi mezzi, progettati per garantire prestazioni elevate, affidabilità, e sicurezza in missioni di vitale importanza.

La Maserati MCPURA, una supercar prodotta a Modena, è spinta da un potente motore V6 Nettuno biturbo da 630 CV, dotato di tecnologia avanzata a precamera brevettata e monoscocca in fibra di carbonio. Questa vettura, nata sotto la bandiera dell’eccellenza italiana, è stata pensata per affrontare anche le condizioni più impegnative, assicurando velocità e stabilità.

D’altra parte, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, assemblata nello stabilimento di Cassino, rappresenta la sinergia perfetta tra tradizione e innovazione. Equipaggiata con un motore V6 biturbo da 520 CV e trazione posteriore, quest’automobile sfoggia il celebre simbolo del Quadrifoglio Verde, testimonianza del DNA di Alfa Romeo. Entrambi i modelli sono stati preparati con allestimenti speciali per il trasporto rapido e sicuro di organi e sangue, aumentando così l’efficienza operativa dell’Arma.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi veicoli, affermando: «L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’Istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità».

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha espresso il suo orgoglio nel fornire all’Arma dei Carabinieri vetture simbolo di tecnologia e stile italiani. «Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Maserati MCPURA non sono solo simboli di performance e stile, ma strumenti concreti per garantire rapidità e sicurezza in missioni di vitale importanza. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel coniugare eccellenza automobilistica e responsabilità sociale», ha dichiarato Filosa.

La collaborazione tra Stellantis e l’Arma si conferma dunque ancora una volta un esempio di come la tecnologia possa essere messa al servizio della collettività, rafforzando un legame che affonda le sue radici già nel secondo dopoguerra. L’Alfa Romeo, con la sua storia decennale di servizio all’Arma, continua a rappresentare un pilastro fondamentale nei mezzi utilizzati per garantire la sicurezza pubblica.

In un mondo in continua evoluzione, il connubio tra eccellenza automobilistica e missione sociale evidenziato da questa nuova fornitura rappresenta un passo avanti significativo per il futuro delle missioni sanitarie dei Carabinieri.