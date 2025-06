Nuovi OPPO A5 Pro 5G e 4G: tecnologie all’avanguardia per affrontare ogni avventura estiva

Con l’estate alle porte, OPPO presenta i suoi nuovi modelli A5 Pro 5G e A5 Pro 4G, destinati a diventare i compagni ideali di chi vive appieno ogni avventura. Dai paesaggi costieri alle vette montuose, queste novità tecnologiche sono progettate per accompagnarti in campeggi improvvisati, giornate in barca o vacanze on the road. Coniugano resistenza, autonomia, prestazioni affidabili e funzioni fotografiche avanzate, pensati per chi vuole godersi ogni istante ovunque si trovi.

I nuovi smartphone della Serie A sono stati progettati per affrontare le condizioni più estreme, grazie a una resistenza certificata IP69, IP68 e IP66. Questo significa protezione contro acqua, polvere e urti. La loro solidità è garantita dall’utilizzo di vetro doppio-temperato e dalla scocca in lega d’alluminio ad alta resistenza. Una caratteristica distintiva è la funzione Splash Touch, che consente di usare il dispositivo anche con schermo bagnato o unto, condizione comune in estate tra bagni, piatti da lavare in campeggio o piogge improvvise.

Le capacità fotografiche dei nuovi OPPO sono impressionanti. Dotati di una fotocamera principale da 50MP, integrano algoritmi avanzati e modalità intelligenti come Livephoto, per catturare ogni attimo prima e dopo lo scatto. Queste funzionalità permettono di immortalare emozioni spontanee e salvare ricordi unici. A supporto della creatività, gli strumenti come AI Retouching, AI Rimetti a Fuoco, AI Rimuovi Riflessi, AI Eraser 2.0 e AI Studio trasformano ogni immagine in un ricordo pronto da condividere.

Un elemento cruciale per gli avventurieri è l’autonomia del dispositivo. I nuovi modelli vantano una batteria da 5.800 mAh, assicurando una durata oltre i quattro anni. La tecnologia di ricarica rapida *SUPERVOOC™* da 45W permette di ricaricare fino al 30% in circa 19 minuti, garantendo energia per affrontare qualsiasi giornata senza timori.

La luminosità e l’audio sono pensati per offrire un’esperienza immersiva in qualsiasi contesto. Il display Ultra Bright da 1.000 nit assicura visibilità ottimale anche sotto il sole, mentre gli altoparlanti stereo con Ultra Volume amplificano il suono fino al 300%. Anche la connettività è stata ottimizzata per gli amanti dell’avventura: la tecnologia AI LinkBoost e l’antenna Surround 360° mantengono il segnale stabile, mentre la funzione BeaconLink consente chiamate vocali via Bluetooth anche in luoghi privi di rete.

Infine, la modalità Outdoor ottimizza visibilità e connettività, rendendo questi smartphone perfetti per ogni spostamento, con prestazioni affidabili anche lontano dalla città.

I nuovi modelli OPPO A5 Pro 5G e A5 Pro 4G sono disponibili nelle colorazioni eleganti Black Brown, Olive Green e Feather Blue. Il prezzo di lancio è di € 279,99 per il modello 5G e € 229,99 per il 4G, ma per un periodo limitato (dal 20 al 30 giugno 2025) sono acquistabili a prezzi ridotti di 229,99€ e 179,99€, rispettivamente.