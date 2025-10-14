Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Debutta oggi sulle strade europee, con il primo test drive della stampa specializzata internazionale, il nuovo SUV Leapmotor B10. Sulle strade a ridosso del mare e il fascino mediterraneo della Costa Azzurra, il nuovo SUV Leapmotor B10 permetterà di vivere un’esperienza di guida straordinaria, che fonde la bellezza costiera e i paesi collinari.

Leapmotor sta segnando un momento cruciale nella democratizzazione dei veicoli elettrici, poiché il B10 entra nel mercato come il primo C-SUV veramente mainstream a offrire una tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile.

Il Leapmotor B10 rappresenta la visione strategica di Leapmotor: portare la mobilità elettrica intelligente a un pubblico sempre più ampio. È il primo modello della casa progettato specificamente per i mercati internazionali e costruito sull’avanzata architettura LEAP 3.5, che integra in modo fluido software e hardware per offrire un’esperienza di guida moderna e connessa.

Il cuore tecnologico del B10 è uno dei sistemi di controllo del dominio centrale più compatti al mondo, con 22 centraline elettroniche collegate da appena 996 metri di cablaggio e oltre 200 interfacce open source. A bordo, l’interfaccia del cockpit è alimentata dal potente Snapdragon 8155, che garantisce una risposta ultra-rapida e una personalizzazione completa.

Il sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus offre visualizzazioni 3D realistiche e aggiornamenti OTA illimitati, assicurando un’auto sempre aggiornata e connessa. La sicurezza è potenziata da 17 funzioni ADAS, da un sistema di telecamere a 360° e da una struttura in acciaio ad alta resistenza, con l’obiettivo dichiarato di ottenere la valutazione massima di cinque stelle nei test E-NCAP.

Il Leapmotor B10 si distingue per un design esterno raffinato e dinamico, con linee moderne e proporzioni armoniose che esprimono energia e personalità. All’interno, l’abitacolo è pensato per offrire comfort e versatilità. Il grande touchscreen flottante da 14,6 pollici domina la plancia e funge da fulcro high-tech dell’esperienza a bordo.

Con una lunghezza di 4.515 mm, una larghezza di 1.885 mm e un’altezza di 1.655 mm, il B10 si adatta perfettamente alle esigenze di mobilità europee, offrendo uno degli spazi passeggeri più ampi della sua categoria. L’abitacolo luminoso e arioso include vani portaoggetti intelligenti e soluzioni pratiche per l’uso quotidiano, come lo sportello di ricarica posizionato sul lato destro per facilitare le operazioni in ambito urbano.

Il Leapmotor B10 è equipaggiato con un motore elettrico da 218 CV e 240 Nm di coppia, che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Sono disponibili due opzioni di batteria: il pacchetto Pro da 56,2 kWh con autonomia WLTP fino a 361 km e il Pro Max da 67,1 kWh con autonomia fino a 434 km. Entrambe le versioni supportano ricariche rapide in corrente continua fino a 168 kW, consentendo di passare dal 30% all’80% di carica in meno di 20 minuti.

Le sospensioni posteriori multi-link, la distribuzione del peso 50:50 e la messa a punto realizzata in collaborazione con Stellantis garantiscono una guida precisa e stabile, capace di affrontare con agilità sia i percorsi urbani sia le strade panoramiche.

Il Leapmotor B10 è disponibile in due versioni. L’allestimento LIFE include un tetto panoramico in vetro di 1,8 m² con tendina elettrica, cerchi in lega da 18″, telecamere a 360° e un pacchetto ADAS completo. L’allestimento DESIGN aggiunge sedili in pelle ecologica, illuminazione ambientale e sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente, per un’esperienza ancora più confortevole e premium.

Ogni dettaglio è studiato per semplificare la quotidianità e migliorare la qualità della vita a bordo, in linea con la filosofia della casa automobilistica: tecnologia accessibile per tutti.

Con il suo mix vincente di prezzo competitivo, tecnologia avanzata e design contemporaneo, il Leapmotor B10 si posiziona come una delle proposte più interessanti nel panorama dei SUV elettrici compatti. Il debutto sulle strade europee segna non solo l’espansione globale di Leapmotor, ma anche un passo deciso verso la democratizzazione della mobilità sostenibile.