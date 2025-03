Nuovo MICHELIN Primacy 5: maggiori prestazioni e un minore impatto ambientale

Michelin continua a innovare nel settore dei pneumatici con il nuovo MICHELIN Primacy 5, progettato per offrire maggiore durata, sicurezza e un ridotto impatto ambientale. Rispetto al suo predecessore, il Primacy 4+, il nuovo modello presenta una durata superiore del 18%, garantendo agli automobilisti più chilometri percorribili senza compromessi sulle prestazioni.

Uno degli aspetti più rilevanti di MICHELIN Primacy 5 è la sua capacità di mantenere un elevato livello di sicurezza su superfici bagnate, sia da nuovo che da usurato. Grazie a un nuovo design brevettato e a un battistrada con un tasso di intaglio maggiore del 13%, l’acqua viene evacuata in modo più efficace, migliorando l’aderenza.

I test hanno dimostrato che il nuovo pneumatico migliora la frenata sul bagnato del 4% da nuovo rispetto alla generazione precedente e supera il test europeo di aderenza anche da usurato (normativa R117-04). Questo si traduce in una maggiore sicurezza su strada, un aspetto essenziale per gli automobilisti.

L’innovazione di Michelin non si ferma alla sicurezza: il Primacy 5 è stato sviluppato anche per ridurre il rumore e migliorare il comfort di guida, fattori sempre più importanti con la diffusione dei veicoli elettrici. La progettazione del battistrada, insieme a un’ottimizzazione nella disposizione dei tasselli e delle lamelle, permette di ridurre il rumore interno ed esterno, offrendo un’esperienza di guida più silenziosa e confortevole.

La sostenibilità è un pilastro fondamentale della strategia Michelin, e il Primacy 5 ne è un esempio concreto. Il pneumatico riduce del 6% il suo impatto ambientale rispetto al modello precedente, grazie a una maggiore efficienza energetica e alla sua maggiore durata chilometrica.

Michelin adotta un approccio ambientale rigoroso, valutando l’intero ciclo di vita del pneumatico, dalla produzione al trasporto, fino all’utilizzo e allo smaltimento finale. Questa strategia consente di minimizzare l’impronta ecologica dei propri prodotti e di offrire agli automobilisti una soluzione più sostenibile.

MICHELIN Primacy 5 è stato progettato per adattarsi a berline e SUV, indipendentemente dal tipo di alimentazione: endotermica, ibrida o elettrica. Questa versatilità consente a tutti gli automobilisti di beneficiare delle più recenti innovazioni Michelin, senza dover scegliere pneumatici specifici in base alla motorizzazione del proprio veicolo.

Il nuovo pneumatico sarà disponibile in 88 misure entro il 2025, con 64 già lanciate a gennaio in Europa. A partire da marzo 2025, la commercializzazione si estenderà anche ad altre aree del mondo, con particolare attenzione all’Asia.

In linea con la sua strategia local-to-local, Michelin produce il Primacy 5 in diversi stabilimenti nel mondo, tra cui quello di Cuneo, un sito di riferimento per innovazione e industrializzazione. Questo approccio consente di ridurre le emissioni legate al trasporto e di garantire una produzione efficiente e sostenibile.