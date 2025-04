Nuovo Opel Mokka: un’esperienza di infotainment digitale di prima classe

La nuova Opel Mokka si presenta con un design esterno ancora più accattivante e interni completamente rinnovati, focalizzati su tecnologia e innovazione. L’abitacolo, grazie al nuovo cockpit e all’infotainment di ultima generazione, promette un’esperienza di guida più connessa e rilassante. Cuore di questo rinnovamento è la piattaforma tecnologica Snapdragon®, che alimenta di serie due schermi da 10 pollici completamente personalizzabili. La vera novità è l’introduzione, per la prima volta su un’Opel Mokka, dell’intelligenza artificiale ChatGPT2, che promette di rendere ogni viaggio più piacevole e interattivo. La nuova Opel Mokka si definisce quindi stilisticamente raffinata all’esterno e tecnologicamente all’avanguardia all’interno: audace, pura e intuitiva.

Infotainment intelligente, intuitivo e personalizzabile: l’esperienza a bordo della nuova Opel Mokka

Il sistema di infotainment multimediale e di navigazione eleva l’esperienza a bordo della Opel Mokka a un livello superiore. L’abitacolo sfrutta la potenza della Snapdragon Cockpit Platform e della Snapdragon Auto Connectivity Platform di Qualcomm Technologies per offrire grafica all’avanguardia, contenuti multimediali coinvolgenti e connettività avanzata, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e 4G.

La nuova Opel Mokka offre ora di serie un display digitale informativo per il conducente da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto ampio. Quest’ultimo si utilizza in modo intuitivo tramite widget, proprio come uno smartphone. In alternativa, e in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente pronunciare “Hey Opel” per attivare il riconoscimento vocale naturale. Entrambi i display offrono ampie possibilità di personalizzazione. Il sistema è in grado di riconoscere il profilo personale del conducente tramite lo smartphone collegato, con una connessione sempre wireless. Sullo schermo centrale è possibile impostare diverse scorciatoie virtuali e scegliere tra sette diverse combinazioni di colori per creare l’ambiente preferito.

Ordinando il sistema di navigazione integrato, gli aggiornamenti delle mappe avvengono automaticamente over-the-air. Il sistema è inoltre in grado di apprendere costantemente dalle abitudini del conducente collegato, suggerendo autonomamente destinazioni e percorsi. L’app myOpel permette di inviare facilmente la destinazione e il percorso al veicolo. Un vantaggio specifico per i possessori della Opel Mokka Electric è la visualizzazione del livello di carica residua della batteria all’arrivo, calcolato in base allo stile di guida precedente. Il sistema permette anche di pianificare il percorso includendo eventuali soste di ricarica, calcolando i tempi di percorrenza e di ricarica necessari. Lo schermo della versione elettrica fornisce inoltre informazioni dettagliate sul consumo di energia, sul livello di carica, sull’autonomia residua e sul recupero di energia.

ChatGPT2: l’intelligenza artificiale che rende la nuova Opel Mokka ancora più smart

Opel introduce una soluzione innovativa per la nuova Mokka e altri modelli: ChatGPT2, disponibile in combinazione con la navigazione connessa. Questa tecnologia di intelligenza artificiale generativa, sviluppata da OpenAI, offre a conducenti e passeggeri un accesso a un’ampia gamma di informazioni su svariati argomenti, restituite in modo sofisticato e preciso.

Ad esempio, cercando un ristorante in una città sconosciuta, ChatGPT2 può fornire suggerimenti personalizzati e indicare il percorso. È inoltre in grado di rispondere a domande su artisti musicali, attori cinematografici e persino creare quiz per l’intrattenimento.

L’introduzione di ChatGPT2 dimostra come Opel stia rendendo le tecnologie più avanzate accessibili a un vasto pubblico. Questo impegno è stato riconosciuto dalla giuria internazionale di AUTOBEST, che ha premiato Opel e altri marchi Stellantis con lo “SMARTBEST 2025” per l’integrazione di ChatGPT2 nei loro modelli, riconoscendo le soluzioni pionieristiche nel campo della connettività a bordo.

Comfort e sicurezza potenziati: display digitali e connettività avanzata

Oltre alla connessione wireless degli smartphone compatibili, la nuova Opel Mokka offre la possibilità di ricaricare il proprio dispositivo mobile in modalità wireless nella consolle centrale. È inoltre disponibile una presa USB-C per collegare altri dispositivi come smartphone e tablet.

La nuova telecamera posteriore ad alta definizione a 180 gradi garantisce un’eccellente visibilità durante le manovre in città, visualizzando l’area retrostante sul monitor di infotainment da 10 pollici. Segnali acustici e visivi supportano ulteriormente le manovre in spazi ristretti.

Lo sviluppo del cockpit della Opel Mokka si è concentrato sulla chiarezza e sull’intuitività dei sistemi di assistenza, dell’infotainment e delle opzioni di impostazione, come il climatizzatore. Alcune impostazioni precedentemente controllate tramite pulsanti fisici sono ora integrate nel touchscreen centrale a colori. I sistemi di assistenza non essenziali in ogni situazione possono essere facilmente disattivati e riattivati con un semplice tocco. L’intero design dell’abitacolo appare più moderno e raffinato, con elementi stilistici, come il design degli interruttori per il freno di stazionamento elettrico e le modalità di guida selezionabili (sulle versioni Opel Mokka Electric e automatica), che richiamano il nuovo Opel Grandland, confermando l’evoluzione stilistica e tecnologica del marchio.