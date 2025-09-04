Nuovo record di Leapmotor in Cina: oltre 57.000 unità vendute ad agosto 2025

Leapmotor ha fatto segnare un nuovo record di vendite ad agosto 2025, con oltre 57.066 veicoli consegnati. Questo risultato segna un incremento del 13,8% rispetto al mese di luglio e consolida ulteriormente la posizione di leadership di Leapmotor tra le start-up EV in rapida crescita in Cina.

Inoltre, Leapmotor ha raggiunto una straordinaria cifra di 328.859 veicoli consegnati dall’inizio dell’anno, registrando una crescita del 136,43% rispetto all’anno precedente. Questa notevole espansione è attribuibile alla strategia di prodotto innovativa dell’azienda e all’approccio focalizzato sul cliente, che hanno permesso a Leapmotor di emergere come punto di riferimento nel competitivo mercato delle start-up NEV.

Uno dei fattori trainanti di questo successo è stato l’SUV B10, lanciato in Cina ad aprile 2025. In pochi mesi, il B10 ha venduto oltre 50.000 unità, diventando il campione di vendite di Leapmotor. Questo modello, progettato per il mercato globale, è caratterizzato da tecnologia avanzata e un’autonomia estesa. Presto disponibile anche in Europa, e destinato a oltrepassare le frontiere di 30 paesi tra cui Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America entro la fine dell’anno.