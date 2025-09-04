Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuovo record di Leapmotor in Cina: oltre 57.000 unità vendute ad agosto 2025

Published

Leapmotor ha fatto segnare un nuovo record di vendite ad agosto 2025, con oltre 57.066 veicoli consegnati. Questo risultato segna un incremento del 13,8% rispetto al mese di luglio e consolida ulteriormente la posizione di leadership di Leapmotor tra le start-up EV in rapida crescita in Cina.

Inoltre, Leapmotor ha raggiunto una straordinaria cifra di 328.859 veicoli consegnati dall’inizio dell’anno, registrando una crescita del 136,43% rispetto all’anno precedente. Questa notevole espansione è attribuibile alla strategia di prodotto innovativa dell’azienda e all’approccio focalizzato sul cliente, che hanno permesso a Leapmotor di emergere come punto di riferimento nel competitivo mercato delle start-up NEV.

Uno dei fattori trainanti di questo successo è stato l’SUV B10, lanciato in Cina ad aprile 2025. In pochi mesi, il B10 ha venduto oltre 50.000 unità, diventando il campione di vendite di Leapmotor. Questo modello, progettato per il mercato globale, è caratterizzato da tecnologia avanzata e un’autonomia estesa. Presto disponibile anche in Europa, e destinato a oltrepassare le frontiere di 30 paesi tra cui Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America entro la fine dell’anno.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Test

BMW Serie 2 Gran Coupé: la nostra prova su strada

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Spettacolo

L’Arena di Verona ospita un tributo stellare per i 90 anni di Luciano Pavarotti

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Tecnologia

Subaru avvia i test sulle batterie allo stato solido per i robot industriali

Spettacolo

LUCIANO LIGABUE: domani alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de LA NOTTE DI CERTE NOTTI

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Tecnologia

NIKON: arriva la Zf in versione Silver

Motori

Castrol e Zenvo insieme per ridefinire le prestazioni delle hypercar

Motori

Dacia Duster e Bigster: debutta il nuovo motore Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel benzina/GPL

Motori

Mazda lancia la charging app

Spettacolo

LADY GAGA: disponibili il nuovo singolo “The Dead Dance” e il videoclip diretto da TIM BURTON

Motori

Omoda 7: eccellenza nella sicurezza con il Test dell’Alce

Motori

Porsche Cayenne Elettrica: ricarica wireless a induzione e una verniciatura fluorescente unica

Motori

Volvo Cars avvia la produzione della nuova Volvo ES90 completamente elettrica

Società

Inciso il brano “VAI ITALIA”: l’inno di MOGOL e AL BANO

Motori

Nuovo record di Leapmotor in Cina: oltre 57.000 unità vendute ad agosto 2025

Motori

MINI JCW x Deus Ex Machina: due visioni, un’unica passione

Spettacolo

RED BULL 64 BARS: è disponibile il nuovo episodio con DANNO
Guided Learning, immagini e flashcard

Tecnologia

AI e Scuola, Gemini introduce funzionalità avanzate per supportare studenti ed esami

Motori

Kawasaki 2026: nuove livree per Vulcan S ed Eliminator

Spettacolo

BLACK PRINCE annuncia il suo primo EP ufficiale “EDUCAZIONE SICILIANA”

Tecnologia

HUAWEI WATCH D2: un nuovo Blu per il tuo equilibrio tra stile e benessere
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Audi svela la Concept C, una spettacolare show car full electric a due posti, che incarna la nuova filosofia di design del marchio e...

16 ore ago

Motori

Castrol e Zenvo insieme per ridefinire le prestazioni delle hypercar

Castrol, leader mondiale nei lubrificanti, e Zenvo Automotive, il rinomato produttore danese di hypercar, hanno unito le forze in una collaborazione tecnica che promette...

17 ore ago

Motori

Dacia Duster e Bigster: debutta il nuovo motore Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel benzina/GPL

La rivoluzione firmata Dacia continua con l’arrivo del nuovo motore Hybrid-G 150 4×4, una novità assoluta nel panorama mondiale. La casa automobilistica porta infatti...

18 ore ago

Motori

Mazda lancia la charging app

Mazda Motor Italia ha appena rilasciato una novità che semplifica la vita agli automobilisti elettrici: la nuova Mazda Charging App. Annunciata a Roma, questa...

18 ore ago