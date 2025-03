Nuovo Renault Espace: il SUV ibrido per le famiglie si rinnova 

Il Nuovo Renault Espace si presenta con un look rinnovato, ancora più dinamico ed elegante, consolidando la sua posizione tra le auto ibride più efficienti sul mercato. Con una combinazione di design moderno, tecnologia avanzata e motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv, il SUV di casa Renault promette un’esperienza di guida senza precedenti.

L’estetica del Nuovo Renault Espace è stata aggiornata con una nuova firma luminosa a LED, un frontale più grintoso e una tinta carrozzeria inedita, il Grigio Baltico. Il tetto panoramico Solarbay, il più ampio della gamma Renault con circa 2 m² di superficie, offre un’esperienza di viaggio immersiva e confortevole.

Gli interni vantano materiali pregiati e inedite sellerie, con sedili più ergonomici e un’insonorizzazione migliorata per garantire il massimo comfort ai passeggeri. Il bagagliaio, tra i più capienti della categoria, può raggiungere i 2.224 litri di capacità nella configurazione a cinque posti.

Il Nuovo Renault Espace è dotato di riconoscimento del conducente, un sistema innovativo che personalizza automaticamente impostazioni di guida e multimedia. Il sistema multimediale OpenR link, con doppio display da 24”, offre la navigazione con Google Maps, assistenza vocale Google Assistant e oltre 50 app integrate.

Grazie al motore Full Hybrid E-Tech 200 cv, il Nuovo Renault Espace vanta consumi ridotti e un’autonomia eccezionale fino a 1.100 km senza ricarica. Con un consumo a partire da 4,8 l/100 km e 109 g di CO² al km, si posiziona tra i SUV più ecologici della sua categoria.

La trasmissione automatica multimode assicura una guida fluida e reattiva, mentre la tecnologia 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti garantisce agilità e manovrabilità superiori.

Per un’esperienza di guida sicura, il Nuovo Renault Espace offre ben 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il frenata automatica d’emergenza, il rilevamento dell’angolo cieco e l’innovativo Safety Coach, che aiuta il conducente a migliorare la propria guida in tempo reale. Il Nuovo Renault Espace sarà prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, e sarà disponibile prima dell’estate in tre allestimenti: Techno, Esprit Alpine e Iconic.

Renault conferma così il suo impegno nel segmento SUV ibridi, proponendo un modello versatile e all’avanguardia, perfetto per le famiglie e per chi cerca un’auto con stile, comfort e tecnologia di ultima generazione.