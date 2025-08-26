Nuovo Renault Kiger 2025: design audace, più tecnologia e sicurezza ai vertici

Renault India ha presentato il nuovo Renault Kiger 2025, SUV compatto che si rinnova con oltre 35 miglioramenti tra design, dotazioni tecnologiche e sicurezza. Sviluppato secondo la filosofia “Rethink Performance”, il modello vuole consolidare la presenza del marchio francese in uno dei segmenti più dinamici del mercato indiano.

Il nuovo Renault Kiger sfoggia un look rinnovato grazie alla calandra ridisegnata, paraurti e protezioni posteriori più marcati, nuovi fari e luci posteriori a LED e cerchi diamantati da 16 pollici. Debutta la tinta esclusiva Oasis Yellow, con trattamento speciale alla mica per un impatto visivo ancora più vibrante, affiancata dalla nuova colorazione Shadow Grey e da cinque varianti già esistenti.

All’interno, il salto qualitativo è evidente: plancia bicolore, sedili in pelle sintetica e nuovi rivestimenti elevano il livello percepito, mentre l’isolamento acustico ottimizzato assicura un comfort di bordo superiore.

Il SUV integra ora una multiview camera HD, l’accensione automatica dei fari, i tergicristalli con sensore pioggia e un touchscreen flottante da 8 pollici, compatibile in modalità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. L’esperienza a bordo è completata dall’impianto audio 3D Arkamys con sei altoparlanti, prese USB multiple e un pratico vano portaoggetti refrigerato.

Renault alza ulteriormente l’asticella con 21 funzioni di sicurezza di serie, tra cui 6 airbag, ESP, controllo della trazione, assistenza alla partenza in salita e ganci Isofix per i seggiolini bambini. Costruito sulla robusta piattaforma CMFA+, il nuovo Kiger garantisce un’elevata protezione strutturale in caso di urto e introduce anche sistemi proattivi come il monitoraggio della pressione degli pneumatici e la protezione pedoni.

Il nuovo Kiger è disponibile con motore turbo benzina da 100 CV e 160 Nm di coppia, oppure con motore aspirato da 72 CV e 96 Nm, oltre alla versione retrofittata CNG. Entrambe le motorizzazioni principali sono compatibili con carburante E20, in linea con l’impegno di Renault per una mobilità più sostenibile.

Per quanto riguarda le trasmissioni, i clienti possono scegliere tra cambio manuale a 5 rapporti, automatico Easy-R o l’avanzato X-Tronic CVT con tecnologia D-Step, che assicura cambi di marcia più fluidi e reattivi.

Grazie a tre modalità di guida – Eco, Normal e Sport – il nuovo Renault Kiger si adatta a diversi stili di utilizzo, mantenendo sempre un equilibrio tra agilità urbana e sicurezza da vero SUV.

Con questo restyling, Renault non solo aggiorna un modello di successo, ma riafferma la sua strategia di offrire SUV compatti accessibili, tecnologici e sicuri, pensati per un mercato in costante evoluzione come quello indiano.