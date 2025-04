Nuovo Škoda Elroq RS è già disponibile in Italia

Škoda Elroq RS è finalmente disponibile per il mercato italiano, con un’ondata di innovazione e prestazioni che promettono di ridefinire il segmento dei SUV compatti elettrici. Con una potenza di sistema di ben 250 kW, questa vettura si distingue per essere la Škoda più scattante di sempre, offrendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi grazie alla trazione sui due assi.

Le specifiche non si fermano qui. La Elroq RS è il top di gamma del nuovo SUV compatto 100% elettrico, dotata di un equipaggiamento di serie estremamente completo e arricchita da elementi tecnici e dettagli estetici esclusivi. Queste caratteristiche la rendono una scelta ideale per chi cerca non solo prestazioni, ma anche stile e comfort.

Un altro punto di forza di questo veicolo è la sua batteria. Di nuova generazione, vanta una capacità di 84 kWh e un picco di ricarica in corrente continua di ben 185 kW. Questo significa che è possibile passare dal 10% all’80% di carica in soli 26 minuti, segnando un importante passo avanti nel settore dei veicoli elettrici in termini di praticità e velocità di ricarica.

La Škoda Elroq RS sarà in consegna a partire da luglio, con un prezzo di partenza di 51.100 euro