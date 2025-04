Nuovo Škoda Elroq vince il prestigioso Red Dot Award per l’eccellente design di prodotto

Il nuovo Škoda Elroq ha trionfato al prestigioso Red Dot Design Award, uno dei concorsi di design più importanti a livello mondiale, aggiudicandosi il riconoscimento per il suo eccezionale design di prodotto. Questo SUV compatto elettrico è il primo modello di serie della casa automobilistica boema a implementare pienamente il nuovo linguaggio di design Modern Solid, che si distingue per robustezza, funzionalità e autenticità.

La vittoria dell’Elroq conferma la tradizione di Škoda nell’eccellenza del design, portando a 18 il numero totale di Red Dot Design Award vinti dalla casa automobilistica nel corso degli anni. Oliver Stefani, Head of Škoda Auto Design, ha espresso la sua soddisfazione: “Con il nuovo Elroq, il nostro team di design Škoda è riuscito a mantenere importanti tratti distintivi del design Škoda e a combinarli con nuove idee e accenti visivi, come il Tech-Deck Face nero lucido. Il Red Dot Design Award conferma l’eccezionale lavoro del nostro team e ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a definire il design di Elroq”.

Il design dell’Elroq introduce elementi chiave del linguaggio Modern Solid, tra cui il Tech-Deck Face nero lucido che sostituisce la tradizionale calandra. Il frontale è caratterizzato anche dal lettering Škoda in Unique Dark Chrome sul cofano. I fari stretti, dal design minimalista e funzionale, reinterpretano il tipico look a quattro occhi dei SUV Škoda. A seconda dell’allestimento, una nuova fascia luminosa collega visivamente i gruppi ottici principali, che sono di serie con tecnologia LED e disponibili anche con tecnologia LED Matrix. Anche i fari posteriori, con le loro linee sottili e il design 2D minimalista, riflettono i principi del Modern Solid. Il nuovo linguaggio di design non sacrifica l’efficienza, anzi, permette di ottenere un’aerodinamica eccezionale.

La giuria del Red Dot Award, composta da 43 esperti provenienti da 21 paesi, ha valutato i prodotti in oltre 50 categorie, considerando criteri come innovazione, funzionalità, ergonomia, robustezza e compatibilità ambientale. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà l’8 luglio a Essen, in Germania.

L’Elroq non ha conquistato solo la critica, ma anche il pubblico. Il modello ha ricevuto un’entusiastica accoglienza dai clienti a livello internazionale, con circa 45.000 ordini effettuati entro la fine di marzo nei circa 30 mercati in cui è commercializzato. L’arrivo dell’Elroq nel segmento C SUV si è rivelato particolarmente azzeccato, in un momento di crescente domanda per veicoli elettrici più accessibili.

Il Škoda Elroq rappresenta un nuovo capitolo nella storia di successo di Škoda e del suo impegno verso la mobilità elettrica. Questo premio si aggiunge ai recenti riconoscimenti ottenuti da altri modelli Škoda, come la Škoda Fabia di quarta generazione nel 2022 e la Škoda Enyaq nel 2021. Škoda continua il suo percorso nel nuovo decennio con il programma Next Level – Škoda Strategy 2030, con l’obiettivo di diventare uno dei cinque marchi più diffusi in Europa entro il 2030, ampliando la sua offerta di modelli elettrici e rafforzando la sua presenza internazionale.