Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Il Toyota bZ4X, primo veicolo elettrico a batteria della casa giapponese, torna rinnovato con un aggiornamento profondo che ne eleva prestazioni, efficienza e comfort. Il nuovo modello offre una potenza fino a 343 CV, maggiore autonomia, ricarica più rapida e un abitacolo ridisegnato, segnando un passo avanti decisivo nella strategia elettrica del marchio.

Completamente rivisto il propulsore elettrico, ora disponibile con due diverse batterie – da 57,7 e 73,1 kWh – per rispondere a differenti esigenze di guida. Grazie a questa nuova configurazione, l’autonomia arriva fino a 569 km nel ciclo WLTP, assicurando viaggi più lunghi e soste di ricarica ridotte. La versione Premium è inoltre dotata di un caricatore di bordo da 22 kW, che contribuisce a tempi di ricarica ancora più rapidi.

Toyota ha dedicato particolare attenzione anche alla qualità di guida. Le sospensioni sono state messe a punto per migliorare comfort e stabilità, mentre la carrozzeria è stata irrigidita per garantire una risposta più precisa su strada. Gli eAxle aggiornati – con motore elettrico, transaxle e inverter integrati – riducono la dispersione di energia, migliorando efficienza e prestazioni complessive.

Sul fronte del design, il bZ4X conserva la sua identità distintiva ma introduce nuovi dettagli che sottolineano il frontale “hammer-head”, una firma stilistica ormai caratteristica di Toyota. Le modifiche non si limitano all’esterno: l’abitacolo è stato rinnovato con un display multimediale da 14 pollici e una consolle centrale “a isola digitale”, elementi che rendono più moderno e funzionale l’ambiente interno.

Per incrementare il comfort acustico, sono state adottate nuove soluzioni per ridurre ulteriormente rumori e vibrazioni all’interno della cabina, garantendo un’esperienza di viaggio più silenziosa e rilassante.

Toyota non trascura nemmeno la tranquillità di utilizzo. Il nuovo bZ4X viene offerto con il “Battery Care Programme”, che assicura il mantenimento del 70% della capacità originale delle batterie fino a 1.000.000 di km o 10 anni. Dopo la garanzia convenzionale, i clienti possono proseguire la copertura grazie al programma Toyota Relax Plus, attivabile presso la rete ufficiale per ulteriori 12 mesi o 15.000 km, fino a 15 anni dalla prima immatricolazione o 250.000 km complessivi.

Il bZ4X ha già conquistato un ruolo di rilievo nel mercato europeo, con oltre 150.000 unità vendute dal lancio nel 2022, diventando il terzo modello più venduto nel suo segmento. Le sue prestazioni in condizioni invernali e le doti da vero SUV elettrico hanno contribuito a renderlo uno dei punti di riferimento nel panorama BEV del vecchio continente.

“Toyota ha lavorato al miglioramento continuo di tutti gli aspetti di bZ4X per aumentare il livello di prestazioni, efficienza, comfort e piacere di guida”. L’aggiornamento rappresenta quindi molto più di un semplice restyling: è un’evoluzione che consolida la visione del marchio verso una mobilità elettrica più efficiente, affidabile e accessibile.

Il nuovo Toyota bZ4X farà il suo debutto a partire da dicembre 2025, e promette di rafforzare ulteriormente il posizionamento del marchio nel segmento dei SUV elettrici, combinando tecnologia, design e durata in perfetto stile Toyota.