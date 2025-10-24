Connect with us

Nuovo Toyota RAV4: l’icona dei SUV si rinnova con la sesta generazione

Toyota ha presentato in anteprima nazionale la sesta generazione del suo iconico SUV, il RAV4, in occasione dell’evento Auto e Moto d’Epoca alla fiera di Bologna. Con oltre 15 milioni di vetture vendute in più di 180 paesi, il nuovo modello arriva con un design completamente rinnovato e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Il nuovo RAV4 si distingue per le sue proporzioni scolpite e l’innovativo frontale con paraurti e griglia integrati, che crea un aspetto elegante e deciso. I fari a LED a forma di C aggiungono una firma visiva inconfondibile sul mercato. L’assetto rialzato e la postura dominante lo rendono immediatamente riconoscibile. La scritta «RAV4» sul posteriore e i cerchi in lega ridisegnati, disponibili nelle misure da 18 o 20 pollici, esaltano ulteriormente il suo design.

La gamma colori include due nuove tinte: Avant Garde Bronze e Forest Green; mentre la tinta BI-TONE sarà disponibile per le versioni ICON e GR Sport. Gli interni del RAV4 offrono un’esperienza di guida immersiva con dettagli rifiniti e sportivi, ed elementi ergonomici e funzionali. Al centro dell’abitacolo spicca un ampio display touch da 12,9”, cuore del nuovo sistema infotainment MM24.

Il nuovo Toyota Safety Sense 4 rappresenta un altro passo avanti nel campo tecnologico. Tra le funzionalità migliorate vi sono la frenata automatica, il Blind Spot Monitor e il sistema di assistenza al mantenimento della corsia, insieme al nuovo sistema di autoparking.

Il RAV4 sarà disponibile nelle versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, con potenze combinate e prestazioni migliorate. La versione Full Hybrid offre una trazione anteriore con 183CV e integrale AWD-i con 191 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Per la Plug-in Hybrid si arriva fino a 304CV con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.

La performance elettrica è stata potenziata, e ora offre fino a 100 km in modalità completamente elettrica. La nuova batteria agli ioni di litio da 22,7 kW permette al RAV4 di raggiungere oltre 1.000km di autonomia. La ricarica rapida in corrente continua fino a 50kW consente di ricaricare in soli 30 minuti.

La versione GR Sport aggiunge un tocco di sportività al modello, con paraurti nero lucido e cerchi da 20’’ a 5 razze a traliccio. Gli interni in pelle sintetica e scamosciata sono arricchiti da dettagli rossi, e i pedali in alluminio esaltano l’anima sportiva.

Toyota RAV4 è disponibile in quattro versioni: Rav4, Icon, Premium, GR Sport, con prezzi a partire da 45.200€ IVA inclusa. Un contributo speciale della casa e dei concessionari riduce il prezzo a 42.800€ in fase di lancio. Toyota RAV4 continua a ridefinire il concetto di SUV moderno, offrendo prestazioni elevate, efficienza e una guida sempre più connessa e sicura.

