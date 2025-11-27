Nuovo V6 3.0 TDI Audi: la rivoluzione mild-hybrid che unisce potenza e sostenibilità

Audi amplia la sua gamma di propulsori Diesel introducendo un’inedita evoluzione tecnologica destinata a ridefinire le prestazioni e l’efficienza delle sue vetture. Il nuovo motore V6 3.0 TDI da 299 CV e 580 Nm, destinato inizialmente ai modelli Audi A6 e Audi Q5, rappresenta un passo avanti significativo nella combinazione tra potenza, fluidità di erogazione e riduzione delle emissioni.

Per la prima volta, il marchio dei quattro anelli abbina la tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt a un sistema di doppia sovralimentazione, composto da un compressore elettrico e da un turbocompressore a gas di scarico. Questa soluzione consente una erogazione immediata della coppia e una risposta istantanea all’acceleratore, minimizzando il ritardo di risposta del turbo. Il risultato è un motore capace di offrire prestazioni dinamiche di alto livello, mantenendo nello stesso tempo la proverbiale fluidità e la silenziosità tipiche dei propulsori Audi.

Il nuovo propulsore V6 TDI integra il cosiddetto powertrain generator, che lavora in sinergia con il sistema ibrido a 48 Volt per supportare le fasi di ripresa e ottimizzare l’efficienza nei cicli di guida reale. Questa architettura, oltre a migliorare la spinta ai bassi regimi, contribuisce alla riduzione dei consumi e a un recupero energetico più efficace nelle fasi di decelerazione.

Un altro elemento distintivo è la compatibilità con il carburante sostenibile HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), una scelta che sottolinea l’impegno di Audi verso la transizione ecologica. L’uso di questo bio-carburante di nuova generazione consente di abbattere fino al 95% delle emissioni di CO₂ rispetto al Diesel tradizionale, garantendo al tempo stesso un rendimento termico superiore e prestazioni costanti anche nelle condizioni più impegnative.

L’atteso debutto commerciale del nuovo V6 TDI è previsto per dicembre 2025, con la disponibilità iniziale per Audi A6 e Audi Q5. Questa introduzione conferma la strategia del marchio nel voler mantenere viva e tecnologicamente avanzata la famiglia dei motori termici, affiancandola alle recenti soluzioni elettriche e ibride nell’ambito della strategia Vorsprung durch Technik.

Con questo nuovo propulsore, Audi dimostra come l’innovazione possa conciliare senza compromessi prestazioni, efficienza e sostenibilità, aggiungendo un ulteriore tassello a una gamma motori sempre più completa e proiettata verso l’evoluzione della mobilità contemporanea.