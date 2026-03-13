Nuovo Yamaha Tricity 300 2026: la rivoluzione urbana a tre ruote con airbag integrato

Yamaha amplia la propria gamma di commuter urbani presentando il nuovo Tricity 300 modello 2026, un veicolo che rappresenta un passo in avanti nella mobilità cittadina e nella sicurezza del pilota. Il tre ruote giapponese adotta infatti la più recente evoluzione della tecnologia Leaning Multi Wheel (LMW), una soluzione già apprezzata per la sua capacità di offrire una guida fluida e stabile, ma ora ulteriormente raffinata per garantire un controllo ancora più naturale in ogni situazione.

Tra le innovazioni più significative spicca l’introduzione del primo airbag Yamaha dedicato al pilota, una novità assoluta per la Casa di Iwata. Questa dotazione rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza passiva, dimostrando l’impegno del marchio nel proteggere chi si muove quotidianamente nel traffico urbano. Il nuovo sistema frenante, con ABS cornering e Unified Braking System (UBS), contribuisce a migliorare ulteriormente la stabilità e la confidenza durante la guida, soprattutto in condizioni difficili come frenate d’emergenza o asfalti scivolosi.

Il design del Tricity 300 2026 si evolve verso linee più moderne e dinamiche. Il frontale adotta un’illuminazione full LED, mentre la zona posteriore è stata ridisegnata per conferire un aspetto sportivo e al tempo stesso elegante. La strumentazione si aggiorna con un doppio display: TFT a colori da 4,2 pollici affiancato da un LCD da 2,8 pollici. Questa combinazione offre al conducente tutte le informazioni più importanti in modo chiaro e immediato, oltre alla connettività con smartphone e ai servizi di navigazione Garmin integrati.

Il nuovo modello sarà disponibile in due versioni: la Tricity 300 base e la Tricity 300 Airbag, quest’ultima pensata per chi cerca la massima sicurezza e la tecnologia più avanzata nel segmento dei tre ruote.

Con il MY 2026, Yamaha intende consolidare la propria leadership nel settore della mobilità urbana premium, offrendo un mezzo capace di combinare comfort, innovazione e sicurezza. Il Tricity 300 2026 si conferma così la scelta ideale per chi desidera muoversi agilmente in città senza rinunciare alla protezione e al piacere di guida tipici del marchio giapponese.

Il debutto del nuovo modello segna una tappa importante per Yamaha, che continua a sviluppare soluzioni intelligenti per la mobilità del futuro, combinando la leggerezza di uno scooter con la sicurezza e la stabilità tipiche di un veicolo a tre ruote.