L’eleganza su ruote: al via il prestigioso “Tour Excellence DS N°8” in tutta Italia

Ha preso ufficialmente il via da Como e Bologna il prestigioso “TOUR EXCELLENCE DS N°8”, il roadshow esclusivo ideato da DS Automobiles per presentare al pubblico italiano la nuova DS N°8, la prima ammiraglia 100% elettrica del marchio francese. Un evento itinerante che, fino alla fine di luglio, toccherà 45 DS Store in tutta Italia, offrendo un’esperienza di scoperta raffinata e immersiva all’insegna dell’innovazione, dell’eleganza e della mobilità sostenibile.

In ogni tappa del tour, selezionati showroom avranno in esposizione statica uno dei quattro esemplari della nuova DS N°8, tutti in configurazione ETOILE da 230 CV, proposti con le eleganti livree Grigio Palladio e Grigio Cristallo. L’esclusività dell’evento è sottolineata dalla possibilità di prenotare una visita personalizzata attraverso il sito ufficiale DS Automobiles, dove è disponibile una mappa interattiva con tutte le date e i DS Store coinvolti. Gli utenti possono registrarsi compilando un form dedicato per essere ricontattati da un DS Expert Advisor, che confermerà l’appuntamento per una presentazione riservata.

La nuova DS N°8 non è solo il primo modello di grandi dimensioni del marchio francese interamente elettrico, ma anche la prima vettura del Gruppo Stellantis prodotta in Italia sulla piattaforma STLA Medium, pensata per veicoli elettrici di nuova generazione. Con un design distintivo e una straordinaria efficienza aerodinamica, la DS N°8 stabilisce un nuovo riferimento tra i D-SUV premium a zero emissioni, incarnando alla perfezione la visione futuristica del brand in materia di lusso sostenibile e tecnologia all’avanguardia.

Prodotta con orgoglio nello storico stabilimento Stellantis di Melfi (PZ), la nuova DS N°8 rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra artigianalità italiana e tecnologia avanzata. L’impianto lucano, noto per i suoi elevati standard qualitativi, è stato scelto come centro produttivo di riferimento nell’ambito del Piano per l’Italia presentato nel dicembre scorso, confermando l’impegno del Gruppo nella transizione elettrica e nella valorizzazione delle eccellenze industriali del nostro Paese.

Ordinabile da poche settimane in Italia, la DS N°8 si candida a diventare il manifesto della nuova mobilità premium: un connubio perfetto tra savoir-faire francese, innovazione tecnologica e stile contemporaneo, pensato per chi cerca un’esperienza di guida esclusiva, emozionante e sostenibile.

Per scoprire da vicino questa nuova icona del design automobilistico e vivere un momento dedicato con un DS Expert Advisor, è possibile consultare il calendario ufficiale del “TOUR EXCELLENCE DS N°8” e prenotare ora una visita esclusiva. La mobilità del futuro ha una nuova protagonista, ed è tutta da ammirare nei DS Store italiani.