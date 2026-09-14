'O SANG. Il miracolo di San Gennaro: al cinema il mito che unisce Napoli

Arriva al cinema dall'11 al 15 novembre 'O SANG. IL MIRACOLO DI SAN GENNARO, il nuovo film diretto da Giovanni Troilo che promette di essere il racconto corale di un'intera città attraverso il mistero di una delle sue figure più amate. Prodotto da Nexo Studios e Officina della Comunicazione, il film si inserisce nel ciclo "I Misteri della Fede", progetto dedicato a esplorare la spiritualità e il legame tra l'uomo e il divino.

Il docufilm presenta Napoli come una città sospesa tra sacro e profano, realtà e visione, ponendo una domanda fondamentale: chi è davvero San Gennaro e quale forza lo rende, da secoli, capace di riunire credenti e non credenti in una devozione che va oltre i confini religiosi diventando patrimonio identitario e culturale partenopeo?

Attraverso una narrazione che alterna osservazione, intimità e immersione, Troilo intreccia storie e personaggi del tessuto urbano napoletano: un fiorista notturno che produce piccoli amuleti d'argento a forma di ampolla ai piedi del Vesuvio, un tassista che accompagna i turisti nei luoghi del culto traducendo il miracolo con lo smartphone, la quotidianità di un centro donatori di sangue dove la vita sembra davvero scorrere da un corpo all'altro. In questo affresco incontriamo anche figure istituzionali e popolari come Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella di San Gennaro, e il duca Riccardo Carafa d'Andria, che per la prima volta svelano al pubblico il backstage di un miracolo attesissimo che ogni anno si trasforma in spettacolo e memoria condivisa.

Un ruolo centrale ha l'ampolla di San Gennaro e il prodigio della liquefazione che potrebbe non realizzarsi: è proprio il senso di incertezza e instabilità, vissuto soprattutto dagli abitanti dell'area della Solfatara soggetti a bradisismo e scosse sismiche, a dare forza e originalità alla narrazione. Il film si sviluppa così in una trama di storie e simboli che restituisce un'immagine viva e stratificata di Napoli, capace di rinnovarsi di anno in anno.

L'elenco delle sale e i dettagli sul film saranno disponibili online, mentre dal 13 ottobre sono già aperte le prevendite. La produzione invita lo spettatore a un viaggio sensoriale che supera i canoni del documentario tradizionale e si fa esperienza plurale tra osservazione, dialogo e confronto.

'O SANG. IL MIRACOLO DI SAN GENNARO appare come un ritratto potente e autentico di Napoli, che ogni anno si raccoglie nell'attesa di un prodigio capace di unire passato e presente, speranza e identità.