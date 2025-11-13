Connect with us

Octopath Traveler 0: disponibile la demo gratuita su tutte le piattaforme

Published

Durante la trasmissione State of Play Japan di Sony, Square Enix ha annunciato che la demo gratuita per OCTOPATH TRAVELER 0 è ora disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store. I giocatori possono provare le fasi iniziali del gioco e trasferire i propri dati di salvataggio nella versione completa, prevista per il 4 dicembre 2025.

La demo consente di vivere l’incipit di questa nuova avventura ambientata nel mondo di Orsterra, offrendo fino a tre ore di contenuti. È possibile affrontare il Prologo e il Capitolo 1 dei tre archi narrativi del Maestro della Ricchezza, del Maestro del Potere e del Maestro della Fama, insieme al Capitolo 1 della storia dei Kindlers of the Flame, che introduce la nuova funzione di ricostruzione della città natale di Wishvale.

OCTOPATH TRAVELER 0 racconta una storia di restituzione e vendetta attorno agli anelli divini, in un’epopea che si sviluppa in un universo ricco di misteri e sfumature. Tra le caratteristiche più attese spiccano il ritorno dell’acclamato stile visivo HD-2D, le Path Actions che permettono varie interazioni con i personaggi non giocanti e il celebre sistema di combattimento Break and Boost, in grado di ribaltare le sorti di uno scontro.

Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno creare il proprio protagonista personalizzato e ricostruire la propria città dopo la distruzione, esplorando così una dimensione inedita del gameplay. Il titolo espande la narrativa introdotta in OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent, arricchendo il tutto con nuovi contenuti e reinterpretazioni della trama originaria.

Il gioco è già disponibile al pre-ordine in diverse edizioni. La Standard Edition include la versione base, sia in formato fisico che digitale. La Digital Deluxe Edition offre il gioco con il pacchetto “Deluxe Travel Provisions” e l’artbook digitale, che aggiungono abilità extra, oggetti di crescita e decorazioni festive per la città. La Collector’s Edition comprende invece il gioco, gadget esclusivi e l’upgrade digitale deluxe.

Coloro che effettueranno il pre-ordine riceveranno anche il pacchetto bonus “Travel Provisions”, con oggetti di supporto utili nelle prime fasi di gioco e l’abilità speciale Icewind Mastery, impiegabile in battaglia.

È inoltre attiva la Save Data Bonus Campaign, che premia i giocatori in possesso di dati di salvataggio o cronologia di acquisti di titoli correlati come OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake o DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. I bonus ottenuti potranno essere riscattati all’interno di OCTOPATH TRAVELER 0.

 

