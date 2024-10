Oliver Guintrand è nominato Head of Engineering di Alpine cars 

Alpine Cars ha recentemente annunciato la nomina di Olivier Guintrand in qualità di Head of Engineering, a partire dal 1° ottobre 2024. Guintrand, con una solida esperienza di 35 anni nell’industria automobilistica, di cui 30 anni trascorsi nel Renault Group, assume un ruolo chiave all’interno dell’azienda per affrontare le sfide tecnologiche e industriali legate allo sviluppo del “Dream Garage” 100% elettrico della marca.

Come membro del Comitato di Direzione della Marca e del Comitato di Direzione Product Engineering, Guintrand riporterà direttamente a Philippe Krief, CEO di Alpine e Chief Technology Officer di Renault Group. Questa nomina conferma l’importanza strategica dell’area ingegneristica per Alpine Cars e sottolinea l’impegno dell’azienda nel campo dell’innovazione e della sostenibilità.

Il nuovo Head of Engineering avrà l’arduo compito di guidare il team verso la realizzazione di progetti all’avanguardia e di continuare a posizionare Alpine come leader nel settore delle auto elettriche. La visione di Alpine di creare un “Dream Garage” completamente elettrico evidenzia il suo impegno per un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente.