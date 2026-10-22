Generazione Vanni: la raccolta che celebra le sigle cult di Giorgio Vanni

La musica di Giorgio Vanni torna protagonista con "Generazione Vanni", una raccolta che riunisce le sigle più amate di sempre e il nuovo singolo omonimo, in uscita il 30 ottobre per Sony Music Italy. L'artista, da oltre 25 anni icona delle colonne sonore dei cartoni animati, offre ai fan la possibilità di rivivere emozioni uniche attraverso un viaggio tra passato e presente. L'album sarà disponibile in formato CD e vinile e da domani sarà attivo il pre-order.

La raccolta include hit intramontabili come Dragon Ball, Tutti all'arrembaggio, I Cavalieri dello Zodiaco, Gormiti, Digimon e Diabolik, accanto a Generazione Vanni, il brano che vede la collaborazione speciale di Neja, Paps (dei Paps'n'Skar), Daniel Tek e Max Longhi, storico produttore di Vanni. Un mix di generazioni che celebra il legame tra le sigle animate e un pubblico ormai trasversale.

"Ci siamo accorti che il pubblico cresciuto con le nostre sigle ha ancora tanta voglia di riascoltarle, cantarle e rivivere le emozioni a cui sono legate. Da qui nasce l'idea di raccoglierle in progetti come Generazione Vanni, che racchiude alcune delle canzoni a cui i fan sono più affezionati. Sigle che continuano a far divertire ed emozionare, capaci di unire generazioni diverse con lo stesso entusiasmo di sempre", racconta Giorgio Vanni. "Sono molto contento della tracklist di questa nuova raccolta, perché contiene il mio brano preferito, Diabolik, al quale sono molto affezionato", aggiunge Max Longhi.

La presentazione ufficiale di Generazione Vanni avverrà in anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games 2026, dall'evento saranno disponibili copie acquistabili presso il Sony Music Store e nel negozio Sky Stone and Songs. I fan potranno incontrare Giorgio Vanni e Max Longhi durante il firmacopie di sabato 31 ottobre presso il Palazzo delle Dediche, un'occasione speciale per rivivere dal vivo l'energia e la nostalgia delle sigle che hanno segnato generazioni.

Le due versioni in uscita propongono tracklist differenti, studiate appositamente per ogni formato. Il CD contiene 19 brani, mentre il vinile, per la prima volta in assoluto, raccoglie alcune delle sigle più iconiche su LP, divise fra Lato A e Lato B. Generazione Vanni si conferma così un progetto celebrativo e imperdibile per tutti gli amanti delle sigle e degli anime che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani.