Mauro Repetto lancia il videoclip di Generazione e debutta nella narrativa

È online il videoclip ufficiale di Generazione, il nuovo singolo di Mauro Repetto pubblicato il 16 ottobre da Universal Music Italia. Il brano rappresenta un racconto personale che attraversa sogni, passioni ed emozioni di una generazione, mettendo in dialogo passato e futuro. Nel videoclip, Repetto celebra una comunione profonda tra ciò che ha accompagnato la quotidianità della sua epoca e i dispositivi che oggi segnano la vita delle nuove generazioni.



Cerco le cose in comune tra differenti generazioni. La canzone parla di quei dispositivi che forgiavano l'immaginario della mia generazione (oggi padri di famiglia) e il nostro senso del futuro, e che ci sembrano vecchi. Guardo a cosa ci accompagnava nel quotidiano nella nostra epoca, celebrando una comunione con ciò che culla il quotidiano delle generazioni successive. Cambiano i tool ma restano la stessa voglia, la stessa energia, la stessa paura, la stessa sofferenza di rischiare di non piacere e la stessa esaltazione di piacere, la stessa sete di imprevedibilità che ti dà il tentativo di star bene con te stesso piacendo all'altro e viceversa.



Mauro Repetto attraversa così una fase di grande fermento creativo. Dopo il successo registrato a teatro con lo spettacolo Alla ricerca dell'uomo ragno e dopo la pubblicazione dei singoli In riva a te, Ti amerò e Quel niente che è tutto, l'autore è pronto a esordire anche nella narrativa. Il 6 novembre sarà disponibile Election Day 2067, un romanzo di fantascienza dalle tinte cyberpunk che promette di conquistare tanto i fan storici quanto il nuovo pubblico.



Repetto conferma così la sua poliedricità, proiettandosi verso il futuro con una proposta artistica che unisce musica e letteratura, capace di parlare alle diverse generazioni e di rinnovarsi costantemente.