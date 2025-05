OMG! GSE: Opel punta a modelli GSE completamente elettrici ad alte prestazioni

Opel è pronta a rivoluzionare ancora una volta la mobilità elettrica portando il sub-brand GSE a un nuovo livello. A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli GSE saranno completamente elettrici, combinando alte prestazioni, design emozionale e tecnologie all’avanguardia con zero emissioni locali. Un passo audace, che conferma il DNA sportivo e innovativo del marchio tedesco.

GSE, acronimo di “Grand Sport Electric”, non è solo una sigla: è la promessa di Opel di offrire un’esperienza di guida che accelera il battito del cuore. Il nuovo film “Three Letters”, ora disponibile online, è un vero e proprio manifesto cinematografico della nuova era GSE e mostra quanto possa essere potente ed emozionante la guida elettrica.

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato: “Il marchio GSE è sinonimo di modelli Opel particolarmente dinamici, esaltanti ed emozionanti. Nel 2025 faremo il prossimo passo importante. I nuovi modelli GSE saranno completamente elettrici. Questo dimostra quanto possa essere potente, emozionante e stimolante la mobilità elettrica a batteria”.

Il design sportivo e pluripremiato dei nuovi modelli GSE sarà accompagnato da un’inedita configurazione del telaio che garantirà massima aderenza, maneggevolezza e piacere di guida, anche ad alte velocità. Tutto questo mantenendo una guida sicura e stabile, sia in frenata che in curva, e sempre a emissioni locali zero.

Dopo il ritorno nel 2022 del nome GSE, che ha segnato il debutto delle versioni ibride plug-in della Opel Astra, Astra Sports Tourer e Grandland, il 2025 rappresenta l’ingresso definitivo nell’era elettrica. La nuova gamma non solo porta avanti l’eredità sportiva del marchio, ma la reinterpreta in chiave sostenibile ed emozionale.

Nel nuovo spot “Three Letters”, Opel racconta il significato dietro il nome GSE:

G come Grand, dove l’ingegneria tedesca incontra la forza G e la pelle d’oca.

S come Sport, simbolo di velocità, dinamismo e adrenalina nelle curve.

E come Electric, un concentrato di eccitazione ed euforia.

Il film ‘OMG! GSE’ e le campagne marketing come ‘Yes, of Corsa’ e ‘#GOGRAND’ dimostrano la volontà di Opel di comunicare in modo fresco e non convenzionale, parlando a una nuova generazione di automobilisti. Lo stesso tono viene ora adottato per il lancio dei nuovi modelli GSE, promettendo un’esperienza OMG: pura emozione, prestazioni e adrenalina.