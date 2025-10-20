Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

È stata svelata in anteprima mondiale la nuova Omoda 4, il crossover compatto che promette di rivoluzionare il segmento grazie al suo design futuristico e alla filosofia “Cyber Mecha”. La presentazione si è tenuta all’International User Summit OMODA & JAECOO 2025 a Wuhu, in Cina, davanti a giornalisti e appassionati provenienti da tutto il mondo. Dopo l’enorme successo riscosso come Concept Omoda 3, il modello approda ora alla versione di serie, pronto per la commercializzazione globale.

La scelta di rinominare il veicolo da Omoda 3 a Omoda 4 riflette le altissime aspettative generate dal pubblico giovane e dinamico, che ha accolto con entusiasmo l’idea di un SUV crossover dalle linee avveniristiche e dalle funzionalità personalizzabili. L’evento non è stato una semplice presentazione, ma un’esperienza immersiva e interattiva che ha trasformato i presenti da spettatori a veri co-creatori del concetto di mobilità del futuro.

Il cuore del progetto Omoda 4 è la filosofia “Cyber Mecha”, un linguaggio stilistico che combina linee affilate e dettagli meccanici per dare vita a una silhouette ispirata ai mech della cultura pop giapponese. L’elemento più iconico è la “O-Universe Lightning”, firma visiva che rappresenta la connessione tra mondo reale e dimensione virtuale, conferendo al veicolo una forte identità scenica.

Richard Choo, Chief Designer di OMODA & JAECOO, ha spiegato che «il design transfrontaliero non è solo un mix di stili, ma un ripensamento radicale delle convenzioni». Ogni dettaglio, dai fari anteriori alle linee posteriori, è stato perfezionato con numerose revisioni tecniche per bilanciare estetica futuristica e funzionalità reale, senza sacrificare la praticità.

Omoda 4 nasce per un pubblico giovane e audace, desideroso di rompere gli schemi. “I consumatori sono disposti a pagare per uno stile fantascientifico, ma non tollerano che la forma prevalga sulla funzione”, ha aggiunto Choo.

La strategia del brand prevede due approcci distinti: OMODA punta sull’impatto visivo con colori audaci e dettagli meccanici, mentre JAECOO valorizza materiali raffinati e proporzioni eleganti, offrendo due anime complementari di uno stesso universo automobilistico. Questo posizionamento è frutto di un’attenta analisi dei comportamenti reali degli utenti, dalla gestione degli spazi al lifestyle outdoor.

Uno degli aspetti più innovativi di Omoda 4 è l’integrazione dell’ecosistema Born UNIQUE, che consente di personalizzare estetica e funzionalità del veicolo. L’abitacolo e-sport BEST-IN-CLASS, le verniciature ufficiali EST-IN-CLASS e l’E-sports Ecosystem trasformano ogni viaggio in un’esperienza immersiva e altamente personalizzata, capace di parlare direttamente alla generazione dei gamer e dei creativi digitali.

La presentazione è stata anche l’occasione per il lancio ufficiale del programma “Co-Creation Ambassador”, che mira a coinvolgere direttamente la community globale nel processo di sviluppo e comunicazione del brand. Gli ambasciatori avranno accesso anticipato alle novità, privilegi esclusivi e potranno contribuire attivamente a definire il futuro dei modelli Omoda.

Durante l’evento “Voice & Insights Interaction”, i partecipanti hanno condiviso aspettative, preferenze e opinioni sui prezzi e sulle funzionalità, diventando così co-protagonisti di una nuova era di co-creazione automobilistica.

L’Omoda 4 Global Preview Salon ha dimostrato come la relazione tra brand e utenti possa trasformarsi in un ecosistema partecipativo e dinamico, in cui le idee dei clienti influenzano realmente i prodotti. Questo crossover non è solo un’auto, ma una piattaforma di espressione e connessione.

OMODA & JAECOO, marchio del gruppo Chery, punta a espandersi sul mercato europeo con una gamma che spazia dalle motorizzazioni tradizionali alle soluzioni 100% elettriche, confermando la sua visione orientata alla mobilità sostenibile e condivisa.